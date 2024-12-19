В Белом доме заявили, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО при Байдене

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У Украины нет шансов на приглашение в НАТО при нынешнем президенте США Джо Байдене, этот вопрос будет рассматриваться уже следующим лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпомощник нынешнего главы, старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.
Он также подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе до сих отсутствует консенсус о целесообразности приглашения страны.
Карпентер отметил, что Украина в любом случае станет членом НАТО, вопрос упирается только в сроки. Также администрации президента США предстоит решить вопрос с проведением переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, которые, как ожидается, могут состояться в 2025 году.
Спецпомощник Байдена добавил, что в настоящее время отсутствует согласие на принятие Украины от всех 32 членов НАТО. К тому же, для вступления в альянс Киеву необходимо полностью прекратить ведение боевых действий.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.
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Карпентер отметил, что Украина в любом случае станет членом НАТО, вопрос упирается только в сроки. Также администрации президента США предстоит решить вопрос с проведением переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, которые, как ожидается, могут состояться в 2025 году.
Спецпомощник Байдена добавил, что в настоящее время отсутствует согласие на принятие Украины от всех 32 членов НАТО. К тому же, для вступления в альянс Киеву необходимо полностью прекратить ведение боевых действий.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.
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Анастасия Чинкова