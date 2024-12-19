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В Белом доме заявили, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО при Байдене

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

У Украины нет шансов на приглашение в НАТО при нынешнем президенте США Джо Байдене, этот вопрос будет рассматриваться уже следующим лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпомощник нынешнего главы, старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.
Он также подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе до сих отсутствует консенсус о целесообразности приглашения страны.

Карпентер отметил, что Украина в любом случае станет членом НАТО, вопрос упирается только в сроки. Также администрации президента США предстоит решить вопрос с проведением переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, которые, как ожидается, могут состояться в 2025 году.



Спецпомощник Байдена добавил, что в настоящее время отсутствует согласие на принятие Украины от всех 32 членов НАТО. К тому же, для вступления в альянс Киеву необходимо полностью прекратить ведение боевых действий.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

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#дональд трамп
В Финляндии задержали и конфисковали летевший в Россию частный самолёт
19 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Willard

В аэропорту Хельсинки финские власти задержали частный самолёт Beechcraft. Борт направлялся из Литвы в Россию и сел в столице Финляндии для дозаправки.
Чиновников в Финляндии насторожил маршрут воздушного судна, зарегистрированного в Литве и следовавшего в Псков через Латвию, передаёт литовская телерадиокомпания LTR. Самолёт конфисковали из-за подозрений в нарушении санкций.

Ранее самолёт был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу. Он сообщил, что купил его для своих родственников в Казахстане в качестве посредника.

«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — заявил мужчина.

Климович подал жалобу в финскую прокуратуру, назвав задержание и конфискацию самолёта незаконными и безосновательными.

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#финляндия
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Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Глава МИД Латвии возмутилась русскоговорящим таксистом из Украины в Риге
19 декабря 2024, 09:58

Фото: iStock/kodda

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на украинского таксиста, который во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке. Об этом она написала в соцсети Х.
Политик отметила, что сервис такси принёс свои извинения, объяснив, что водитель является беженцем с Украины, который не знает латышского языка и может разговаривать только на русском.

Браже в свою очередь подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком для общения.

Напомним, что население Латвии составляет порядка 1,8 миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные. При этом в Латвии государственным признан только латышский язык, в русский является иностранным.

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#мид
#жалобы
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Блинкен заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
19 декабря 2024, 09:19

Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Вступление Украины в Североатлантический альянс необходимо и неизбежно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе своего выступления в Нью-Йорке на заседании американского Совета по международным отношениям он отметил, что сейчас Киеву необходимо продолжать шаги по реформированию военных институтов и укреплению демократии.

«В конечном счёте Украина будет в НАТО, ей следует быть в НАТО», — подчеркнул Блинкен.

В то же время госсекретарь США признал, что членство в Североатлантическом альянсе не является единственным условием для обеспечения гарантий безопасности Украины, как на этом настаивает Киев.

«Это один способ. Ноне единственный», — сказал политик.

При этом он подтвердил, что сам по-прежнему выступает за присоединение Украины к НАТО.

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#сша
#украина
#нато
#киев
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В Крыму предложили провести международный трибунал над Владимиром Зеленским
19 декабря 2024, 08:25

Владимир Зеленский

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с инициативой о запуске процедуры проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.
Это заявление последовало после интервью Зеленского, в котором он отметил, что у Украины нет достаточных сил для возврата контроля над Крымом и Донбассом, и что Киев может рассчитывать лишь на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

Смирнов подчеркнул, что, независимо от позиции Зеленского по вопросам территориальной целостности, он должен понести ответственность за действия своего режима, которые привели к гибели тысяч мирных граждан.

«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», — заявил он в интервью.

Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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В Китае раскритиковали ЕС за внесение компаний из КНР в санкции против РФ
19 декабря 2024, 06:10

Фото: iStock/Fotonen

Министерство коммерции КНР выступило с критикой Евросоюза после внесения ряда китайских предприятий в 15-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий. Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, доводы Пекина были проигнорированы ЕС.

Свое возмущение в Китае подчеркнули тем, что подобная политика Брюсселя идет вразрез с «духом консенсуса», которого лидеры КНР и ЕС достигали на протяжении длительного времени. В общем в 15-й пакет антироссийских санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Среди последних есть компании, зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.

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#политика
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#ес
#китай
#санкции
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Белый дом: администрация Байдена обвиняет Трампа в остановке работы правительства
19 декабря 2024, 05:31

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в отдаче приказа остановить работу правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство и они угрожают сделать именно это», — сообщается в релизе.

Указывается, что Трамп дал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Как отметила Жан-Пьер, такие действия могут привести к нестабильности по всей стране.

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#сша
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#правительство
#трамп
#джозеф байден
#белый дом
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Украина и Польша разрабатывают альтернативу транзиту газа из РФ
19 декабря 2024, 01:17

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Украина и Польша разрабатывают альтернативную модель транзита газа вместо российского транзита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Украины.
Как рассказали в ведомстве, планы можно осуществить с помощью подземных хранилищ газа Украины и польских газовых LNG-терминалов. Если задумка осуществится, то тогда страны создадут новую бизнес-модель.

Киев уже отправил соответствующее предложение партнерам. Отмечается, что власти Украины рассчитывают на введение долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. В соглашениях указывается создание межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.

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#сша
#переговоры
#украина
#польша
#газ
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Семейная пара и журналист из Италии попросили у Путина российское гражданство
19 декабря 2024, 00:30

Фото: iStock/gregory_lee

Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Об этом рассказали в URA.RU.
«Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство», — передает издание.

Как отметила журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало. Также с такой просьбой выступил военный корреспондент Андреа Лучиди. В своем интервью Первому каналу он сообщил, что сейчас работает в зоне специальной военной операции, а его мать осталась в Италии. Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря.

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Политолог Асафов о словах Зеленского про НАТО: ультиматумы не сработают
18 декабря 2024, 23:51

Владимир Зеленский

Требования Владимира Зеленского о приглашении в НАТО или поставке систем ПВО не сработают, так как Запад не рассматривает ультиматумы. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, лидер киевского режима пытается вернуть в повестку уходящие темы ради хоть какой-то реакции со стороны западных стран.
«Задача Зеленского — вернуть в повестку уходящие темы, это недостаток комплексов ПВО и, конечно, тема, которая обсуждалась, связанная с приглашением в НАТО. Он пытается вдохнуть жизнь в обе эти темы, поскольку понимает реакцию Запада, что она на ультимативные требования будет в любом случае, а значит, об этих темах еще какое-то время поговорят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Ранее Зеленский также признал, что Киев не сможет вернуть Донбасс и Крым. Он заявил, что Украина просто не располагает такими силами, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сказал Зеленский.
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Зеленский: Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс
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