Медведев резко высказался о НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Должностные лица альянса НАТО будут рассматриваться Россией в качестве законной военной цели, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом политик прокомментировал теракт, при котором погиб генерал Игорь Кириллов.
«Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им — легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства», — сказано в публикации Медведева.Генерал Игорь Кириллов погиб накануне утром, 17 декабря. Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве на территории ЖК, где проживал офицер. По версии следствия, в электросамокат, стоящий у подъезда, заложили взрывное устройство. Подозреваемых уже задержали.
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