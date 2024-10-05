В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию

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Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. С таким заявлением он выступил в ходе «Форума свободной России».
По словам депутата, конфликт на Украине можно завершить за год, однако для этого необходимы «креативные решения». Одним из них, по его словам, может стать нападение на Белоруссию.
Дунда выразил уверенность, что заход на белорусскую территорию даже относительно небольших подразделений ВСУ приведёт к тому, что армия Белоруссии сразу же сложит оружие. При этом он добавил, что высказанное им является не убеждением, а знанием.
В конечном счёте, продолжил Дунда, это станет большим ударом для России, поскольку докажет, что Москва не контролирует эти территории и не готова встать на их защиту.
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Дунда выразил уверенность, что заход на белорусскую территорию даже относительно небольших подразделений ВСУ приведёт к тому, что армия Белоруссии сразу же сложит оружие. При этом он добавил, что высказанное им является не убеждением, а знанием.
В конечном счёте, продолжил Дунда, это станет большим ударом для России, поскольку докажет, что Москва не контролирует эти территории и не готова встать на их защиту.
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Анастасия Чинкова