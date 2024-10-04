Украинцу в Белоруссии дали 25 лет за теракт против российского самолета

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Украинец Николай Швец получил 25 лет колонии в Белоруссии за теракт против российского самолета А-50. ОБ этом сообщила 4 октября Генпрокуратура Республики Беларусь.
Теракт на военном аэродроме Мачулищи под Минском произошел в феврале 2023 года. В результате диверсии самолет ВКС России получил незначительные повреждения. По этому делу задержали около 30 человек.
По данным прокуратуры, Швеца и еще трех человек признали виновными в теракте и умышленном повреждении воздушного транспорта, семь человек приговорили за госизмену. Также Швец виновен в незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении для участия в террористической деятельности.
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«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РБ.
По данным прокуратуры, Швеца и еще трех человек признали виновными в теракте и умышленном повреждении воздушного транспорта, семь человек приговорили за госизмену. Также Швец виновен в незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении для участия в террористической деятельности.
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Лия Мурадьян