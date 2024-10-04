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Украинцу в Белоруссии дали 25 лет за теракт против российского самолета

25 лет колонии получил украинец за теракт против российского А-50 под Минском
04 октября 2024, 18:00
Фото: istock/rebius

Фото: istock/rebius

Украинец Николай Швец получил 25 лет колонии в Белоруссии за теракт против российского самолета А-50. ОБ этом сообщила 4 октября Генпрокуратура Республики Беларусь.
Теракт на военном аэродроме Мачулищи под Минском произошел в феврале 2023 года. В результате диверсии самолет ВКС России получил незначительные повреждения. По этому делу задержали около 30 человек.
«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РБ.



По данным прокуратуры, Швеца и еще трех человек признали виновными в теракте и умышленном повреждении воздушного транспорта, семь человек приговорили за госизмену. Также Швец виновен в незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении для участия в террористической деятельности.

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В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны
В Москве задержали двух граждан Таджикистана, осквернивших памятник Героям ВОВ
04 октября 2024, 17:46

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники Следственного комитета России задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве. Об этом пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что во время мониторинга информации в СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей облила жидкостью белого цвета монумент «Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне».

В результате сотрудника ведомства удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два гражданина Таджикистана, которых оперативно задержали. В отношении 19- и 23-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.

В скором времени они будут доставлены в следственный отдел для проведения процедуры допроса.

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Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская» в Москве
04 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв около станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что в настоящее время мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, находится в машине скорой помощи. С собой он имеет большую военную сумку.

Ранее сообщалось, что три жителя Московской области похитили 16-летнюю школьницу в Рязанской области, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. К счастью, местоположение девушки было оперативно вычислено, после чего её освободили и вернули родителям. А похитителей задержали, в скором времени суд вынесет приговор.

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В страшном ДТП под Самарой погибли три человека, включая ребёнка
04 октября 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Сергиевском районе Саратовской области произошла дорожная авария с участием трёх автомобилей. В результате столкновения погибли три человека, в том числе ребёнок.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hover, а потом в них врезалась ещё «Лада Гранта».

В результате водитель машины «Лада Калина» погиб на месте, его ребёнок, которому было всего несколько месяцев от роду, тоже. Мать скончалась в скорой помощи по дороге в больницу. Водитель иномарки доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Жителей Подмосковья предупредили о рассылке поддельных долговых платёжек за ЖКУ
04 октября 2024, 15:27

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали рассылать жителям Московской области поддельные долговые платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги от имени МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба Главное управление региональной безопасности Подмосковья.
«Такие квитанции начали находить в своих почтовых ящиках жители округа Реутов. Они обратились за разъяснениями в Московский областной единый расчётный центр и оказалось, что полученные ими счета — фальшивые. Не исключено, что такие квитанции рассылаются и жителям других подмосковных округов», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что оплатив такой «счёт», человек переводит деньги злоумышленникам. Кроме того, QR-код в фальшивой квитанции может вести на фишинговый сайт, благодаря чему мошенники получат доступ к персональным данным пользователя и доступ к его аккаунтам в банковских приложениях и на сайте госуслуг.

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В Москве под видом криптовалютной биржи действовала финансовая пирамида
Владельца криптовалютной биржи задержали за мошенничество на 71 млн рублей
04 октября 2024, 15:27

Фото: медиасток.рф

В Зеленограде задержали владельца инвестиционного фонда, который работал по принципу финансовой пирамиды. По версии следствия, фирма под видом криптовалютной биржи выманила у 42 человек более 71 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», — написала Ирина Волк на своей странице.

По данным полиции, вкладчикам инвестиционного проекта обещали крупную прибыль от покупки и продажи криптовалюты. Люди переводили деньги через личный кабинет на платформе биржи. Однако отчисления вскоре прекратились, а деньги вкладчикам трак и не вернули.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили по 159 статье УК. Фигурант под стражей, остальных участников ищут.

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#москва
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Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
04 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/zoka74

Блогер Валерия Чекалина, больше известная как Лерчек, отказалась признавать вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом её адвокат Екатерина Гордон сообщила в беседе с РИА Новости.
Гордон заявила, что Чекалина не признаёт вину. От других комментариев она отказалась.

Напомним, что отношении Валерии и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Согласно версии следствия, в ходе продаж курсов фитнес-марафонов супруги заключали договоры с иностранными компаниями, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким методом они вывели из России 251 миллион рублей, используя при этом подложные документы.

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В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену
04 октября 2024, 14:17

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Севастополя, который ранее являлся гражданским сотрудником ВМС Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали 47-летнего мужчину в июле 2022 года в интернет-мессенджере. Он передавал в Киев информацию о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, а также местах базирования надводных кораблей ЧМФ России и размещения средств ПВО за денежное вознаграждение.

При этом в мае 2023 года мужчине отправили посылку, в которой находилось взрывчатое вещество массой порядка двух кг. Он должен был поместить посылку в тайник и передать, а другой агент ГУР должен был его взять и совершить теракт.

«Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")», — говорится в сообщении.

Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

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Результаты вскрытия показали причину смерти «российского кита-шпиона»
«Российский кит-шпион» умер от инфекции, показали результаты вскрытия
04 октября 2024, 14:01

Фото: iStock/alazor

Кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер от бактериальной инфекции. Об этом пресс-служба полиции юго-восточного района Норвегии сообщила, ссылаясь на результаты вскрытия, проведённого Ветеринарным институтом.
Отмечается, что одной из вероятных причин смерти стала бактериальная инфекция, которую вызвала застрявшая во рту ветка, подчеркнул глава отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм.

Он добавил, что застрявшая в пасти ветка стала препятствием для питания. В ходе вскрытия не было обнаружено каких-либо признаков огнестрельных ранений, в связи с чем у полиции Норвегии нет основания для начала расследования.

Весной 2019 года в Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке был изображён логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Тогда появилась информация, что животное находилось в российском плену, а теперь занимается шпионажем в пользу России. Кита нашли мёртвым 31 августа 2024 года.

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«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях
04 октября 2024, 13:30

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В Москве двух девушек из Приморья обвинили в доведении подруги до суицида. Пока пьяных душегубок везли в отделение, они устроили настоящее представление в соцсетях. В материале «Радио 1» расскажем подробности этой трагедии.
Настя и Альбина приехали в Москву, что обрести популярность и разбогатеть. Как считает следствие, они довели свою подругу Леру до самоубийства. В пятницу 13 сентября тело девушки обнаружили под окнами многоэтажного дома. У нее были обрезаны волосы, а на теле и шее было множество ссадин и ран.

Утром «подружек» забрали в отделение полиции, о чем они начали рассказывать в своих социальных сетях. К слову, девушки явно находились в нетрезвом состоянии. На кадрах они улыбаются, огрызаются с сотрудниками правоохранительных органов. Однако теперь их аккаунты молчат, лишь подписчики в комментариях обсуждают случившееся.

Компания «подруг»

Подозреваемая Альбина родилась в 2003 году в Приморском крае. Бывшая приятельница девушки, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала «КП — Владивосток», что у девочки в два года умерла мама, после чего она попала в детский дом. Добрая женщина взяла малышку себе на воспитание. Однако в 14 лет Альбина снова потеряла близкого человека, приемная мама умерла и она снова попала в детский дом.

«Я знаю ее, так как сама из детского дома. Ее направили к нам в Арсеньев, где она прожила два месяца на передержке, а затем в Яковлевку, где она подружилась со своей будущей жертвой Лерой. После этого наши пути разошлись, но я оставалась подписана на ее соцсети. После выпуска Альбина переехала во Владивосток», — рассказывает собеседница.
Фото: istock / AndreyPopov

Вторая обвиняемая 2004 года рождения. Анастасия родом из приморского поселка Пограничный, тоже была воспитанницей детдома. Как утверждает жительница поселка, от девочки отказалась мама из-за невозможности содержать кроху.

Собеседница рассказала, что семья у Насти неблагополучная — мать и бабушка злоупотребляли, у матери была судимость.

«Настя всегда была конфликтной, лезла в драки, искала себе сомнительные приключения. Не знаю, как она познакомилась с Лерой и Альбиной, ведь какое-то время она жила в Уссурийске, но в какой-то момент их постоянно видели втроем», — рассказывает знакомая.
Погибшая Валерия 2003 года рождения. Лера тоже осталась без родителей и воспитывалась в детском доме. С Альбиной они дружили несколько лет, несмотря на то, что их отношения складывались не очень гладко. Девушки, помимо прочего, употребляли наркотические вещества.

«Альбина была вроде строгой старшей сестры, а Лера у нее на попечении. Хотя тут больше подходит слово в рабстве. Девочка постоянно жаловалась, что ее бьют, унижают и даже отнимают паспорт, требуют за него деньги, но никуда от своей подруги не уходила. Может, думала, что это нормально, другой любви ведь она не знала», – рассказал «КП» источник из Владивостока.
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Интим-услуги и беременность

В один день компания решила покорять столицу. Ходили слухи, что девушки зарабатывали на предоставлении интим-услуг. Подруги и не пытались это скрыть — выкладывали фото с «вызовов». Позже Альбина забеременела, но мать из нее вышла плохая, несмотря на старания.

«Настя и Лера сидели с мальчиком по очереди. Они были странной и вовсе не благополучной, но семьей. Ребенка у Альбины забрали органы опеки после неоднократных жалоб соседей. Мальчишке будет два года в марте, если не ошибаюсь, он сейчас тоже в детском доме. Не по своей воле повторяет мамину судьбу…», – рассказала редакции москвичка.
Забирать сына из детского дома, судя по контенту в соцсетях, Альбина не собиралась, а свою агрессию выплескивала на Леру. Альбина оскорбляла ее, сливала записи, на которых подруга была голая, распускала сплетни.

Компания вела разгульный образ жизни — без вредных привычек и агрессивного поведения вечеринки не проходили.

Последние минуты ее жизни над ней издевались»

Последний раз подписчики видели Валерию живой на видео, где троица распивает спиртные напитки в заведении.

Что конкретно случилось, еще выясняют следователи. По версии СК, обвиняемые, находясь в квартире с потерпевшей, долгое время оскорбляли ее, угрожали побоями и унижали ее человеческое достоинство. Кроме того, они снимали свои издевательства на видео.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Валерию еще живой доставили в медучреждение, но врачи не смогли помочь. Тем временем «подружки» продолжали снимать видео в свои Телеграм-каналы.

«Едем с ментами в отделение»

Источник, приближенный к ситуации, рассказал «КП», что Лере отрезали волосы канцелярским ножом и угрожали отрезать язык, если она будет звать на помощь. Пострадавшая забилась в угол на полу, залезла на подоконник и тряслась от страха. Там было обнаружено ее кольцо от пирсинга и следы от носков. Подозреваемые же утверждают, что ничего не видели.

Последняя запись на страницах «прославившихся» девушек снят в автомобиле по пути в полицейское отделение. Кажется, ни Альбина, ни Настя не осознавали, что натворили.

«Сегодня пятница, 13-е. Мы едем с ментами в отделение. Подписчики, если пропаду, я буду в катафалке сидеть», – смеясь, говорит на видео Настя.
Фото: istock / z1b

Девушки даже прихватили с собой собачку, думая, что едут ненадолго.

«Подписчики, мы едем с опером в полицию. Я в таком шоке, с нами едет собака. Мы звезды! Опер, вы нас на полчасика везете? А можно нас на час? И вообще, вы знаете, что у меня есть ребенок?» – подтрунивала Альбина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Следователям предстоит установить, что же произошло с бедной девушкой.

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