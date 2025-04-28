В Белоруссии допустили связь крупных лесных пожаров с украинскими поджогами

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Белоруссия усилила пожарные расчёты вдоль границы с Украиной из-за угрозы трансграничных лесных возгораний. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1», не исключив умышленный поджог со стороны Украины.
По его словам, впервые в истории пожароопасный период в стране начался уже 21 февраля — это кажется подозрительным. Один из последних крупных пожаров перекинулся на белорусскую территорию с украинской стороны, охватив участок протяжённостью 1,5 км. Кулик отметил, что такие масштабы и скорость распространения огня наводят на мысли о целенаправленных действиях.
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«Проблема сейчас — пожары. Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе) перешел с украинской территории (...) У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — приводит РИА Новости слова главы министерства в интервью телеканалу «Беларусь 1».Лесная отрасль Белоруссии переведена в режим повышенной готовности. Все силы сосредоточены на предотвращении новых очагов возгорания и оперативном реагировании на угрозы.
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Мария Моисеева