Правительство РФ намерено выяснить, кто и почему не работает в России

Фото: iStock/scyther5
Правительство России разработало новый трёхлетний план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина, подлинность которого подтвердил источник, близкий к ведомствам.
Документ, подготовленный Минтрудом при участии других министерств, включает 18 мер (на федеральном и региональном уровнях) для анализа рынка труда и сокращения теневого найма. До 15 июля 2025 года Роструд должен провести анализ численности и структуры неработающих граждан трудоспособного возраста, которых, по данным Росстата за 2023 год, насчитывается около 14,9 млн человек.
Читайте также:
Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей
«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»
«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Сокровища императора», певица не сдержала чувств
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
«Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — передает РБК.Новый план заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, добавив новые инициативы по вовлечению в экономику лиц, не выражающих желания работать (11,8 млн из общего числа по данным 2023 года). Регионам предстоит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, а также действия по профилактике нарушений.
Читайте также:
Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей
«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»
«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Сокровища императора», певица не сдержала чувств
Мария Моисеева