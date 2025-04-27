Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца

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Игната Кузина, обвиняемого в подрыве генерала Москалика в Балашихе, отправили в СИЗО на 2 месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Ранее Кузина задержали в Турции.
Уточнялось, что мужчина — уроженец Украины, однако продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он переехал в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал Москалик. Потом он купил подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.
25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм умер на месте. Тогда Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции
Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Установили, что Кузин — действующий агент украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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Уточнялось, что мужчина — уроженец Украины, однако продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он переехал в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал Москалик. Потом он купил подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.
25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм умер на месте. Тогда Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции
Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Установили, что Кузин — действующий агент украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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Ольга Енгалычева