В Белоруссии раскрыли обстановку у воздушных границ республики
Начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации Республики Беларусь Андрей Рачков заявил, что контроль за воздушным пространством страны осложнён из‑за активности стран НАТО.
По его словам, разведывательная авиация альянса работает интенсивно: обычная частота вылетов над приграничной зоной составляет 6–8 в сутки, иногда достигая 12. Наблюдаются групповые действия тактической авиации не только ВВС Польши, но и других стран НАТО, которые используют аэродромы временного базирования в Польше и странах Балтии, а также действуют под прикрытием самолётов дальней разведки и управления.
Рачков добавил, что беспокойство вызывает и активность вдоль государственной границы: отмечаются полёты лёгкой авиации, вертолётов и беспилотников, которые, по его мнению, собирают данные о ситуации на белорусской территории и уровне боевой подготовки. Белорусские силы, подчеркнул он, принимают все необходимые меры для недопущения нарушений госграницы и воздушного пространства; дежурные силы ПВО постоянно готовы пресечь любые нарушения.
Также он сообщил о пополнении авиационного парка: в этом году в Мачуличах уже разместилось звено ударных вертолётов Ми‑35М, летчики приступили к полётам, вертолёты включены в состав боевой эскадрильи. Получено первое звено модернизированных Су‑30СМ‑2, а к концу года ожидается прибытие ещё одного звена — четырёх таких машин. Интервью дано телеканалу «ВоенТВ».
