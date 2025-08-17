В Белоруссии раскрыли обстановку у воздушных границ республики

17 августа 2025, 14:06

В МО Белоруссии обстановку у воздушных границ республики считают сложной

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации Республики Беларусь Андрей Рачков заявил, что контроль за воздушным пространством страны осложнён из‑за активности стран НАТО.