В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

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Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из «благополучной Европы» в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает ТАСС.
По его словам, с февраля 2022 года границу Евросоюза с Белоруссией пересекли 250 000 украинцев. Министр подчеркнул, что это официальные данные белорусской пограничной службы.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что санкционная политика западных стран не может заставить мир жить по западной модели.
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Александр Климов