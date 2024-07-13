Лукашенко: Белоруссия не враг Украине, нужен диалог для деэскалации конфликта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги украинцам, а для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта нужен диалог. Об этом сообщает агентство Белта.
«Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», – заявил белорусский лидер.Лукашенко добавил, что «оказывается, можно договориться», как показали недавние события на украинско-белорусской границе, где каждая из сторон отвела войска.
«Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация, и будут гибнуть люди», – подчеркнул Александр Лукашенко.Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.
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