В Беларуси выразили протест временному поверенному в делах европейской страны
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного Польши и выразило решительный протест в связи с обвинением польского гражданина в шпионаже, сообщило внешнеполитическое ведомство в пятницу.
По информации МИД, 5 сентября 2025 года в ведомство был вызван временный поверенный Республики Польша в Беларуси Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату вручили ноту протеста в связи с тем, что, по утверждению белорусской стороны, гражданин Польши Гжегож Гавел совершил на территории республики акт шпионажа. В заявлении МИД подчеркивается, что подобные действия недопустимы, грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям; польскую сторону уведомили о намерении Минска дать правовую оценку инциденту.
Белорусская сторона потребовала от Польши воздержаться от шагов, которые, по её мнению, представляют угрозу национальной безопасности, и вернуться к цивилизованному диалогу и общепринятым форматам межгосударственного общения.
Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Комитет госбезопасности задержал на месте гражданина Польши по обвинению в шпионаже — в Лепеле Витебской области у задержанного изъяли секретные документы, касающиеся учений «Запад». Канал показал изъятые материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Белоруссии (шпионаж); вместе с гражданином Польши задержан также гражданин Белоруссии.
