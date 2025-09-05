В Беларуси выразили протест временному поверенному в делах европейской страны

05 сентября 2025, 14:33

МИД Беларуси выразил протест временному польскому поверенному из-за шпионажа

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного Польши и выразило решительный протест в связи с обвинением польского гражданина в шпионаже, сообщило внешнеполитическое ведомство в пятницу.