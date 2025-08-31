«Болотная дипломатия»: В Литве нашли новый способ защиты границ

31 августа 2025, 21:02

Сенатор Карасин высмеял литовский план обороны при помощи трясины

Фото: Istock/Michele Ursi

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявления Литвы о возможном восстановлении осушенных болот в приграничных с Беларусью районах. Слова дипломата приводит РЕН ТВ.





Поводом для комментария стало высказывание руководителя литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса, который ранее сообщил, что его организация рассматривает такой проект в контексте вопросов безопасности.



Карасин иронично оценил эти планы, указав на их контраст с глобальными задачами, которые обсуждаются на международной арене, такими как геополитическая безопасность и развитие искусственного интеллекта.

«Офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — заявил сенатор.