В Белоруссии заблокировали российскую соцсеть «ВКонтакте»
В Белоруссии ограничили доступ к популярной российской социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».
Согласно опубликованной информации, соответствующее решение приняли на основании постановления Комитета государственной безопасности (КГБ)страны.
В сообщении также приводится скриншот из «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов, в который сайт vk.com внесли 24 октября 2025 года.
Длительность и причины ограничения пока неизвесты. Официальных комментариев от администрации «ВКонтакте» или белорусских властей на момент публикации новости не поступало.
Читайте также: