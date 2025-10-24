Достижения.рф

В Белоруссии заблокировали российскую соцсеть «ВКонтакте»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Белоруссии ограничили доступ к популярной российской социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».



Согласно опубликованной информации, соответствующее решение приняли на основании постановления Комитета государственной безопасности (КГБ)страны.

В сообщении также приводится скриншот из «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов, в который сайт vk.com внесли 24 октября 2025 года.

Длительность и причины ограничения пока неизвесты. Официальных комментариев от администрации «ВКонтакте» или белорусских властей на момент публикации новости не поступало.

Анастасия Чинкова

