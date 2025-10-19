Белоруссия уверена, что «необходимо встречаться» для решения конфликта на Украине
Минск настаивает на необходимости диалога и поиска компромиссов для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в интервью телеканалу «Первый информационный».
Ведущая отметила готовность президента Александра Лукашенко к прямому диалогу с Владимиром Зеленским, и на вопрос о том, предпринимает ли КГБ шаги в этом направлении, Тертель ответил положительно.
По его словам, белорусская сторона считает важными встречи и выработку взаимоприемлемых решений, и КГБ проводит соответствующую работу. При этом он подчеркнул, что успех дальнейших шагов во многом зависит от позиции украинской стороны.
Ранее Минск заявлял о готовности к «большой сделке» с США, а Лукашенко выступал за сохранение суверенитета Украины и выражал обеспокоенность тем, что поставки Киеву ракет Tomahawk могут стать катализатором эскалации, вплоть до ядерного противостояния.
