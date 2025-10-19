Белоруссия уверена, что «необходимо встречаться» для решения конфликта на Украине

19 октября 2025, 22:31

Тертель: для урегулирования кризиса на Украине нужно встречаться

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Минск настаивает на необходимости диалога и поиска компромиссов для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в интервью телеканалу «Первый информационный».