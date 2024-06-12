В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия

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Глава Генштаба страны Павел Муравейко заявил, что Белоруссия присоединилась ко второму этапу проводимых РФ учений с нестратегическими ядерными силами. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Генштаба Белоруссии отметил, что в рамках учений комплексы «Искандер» выдвинулись в определенные районы, получили боеприпасы и заступили на боевое дежурство. Муравейко добавил, что подобные действия осуществила авиация страны.
Ранее сообщалось, что корабли Северного флота завершили учения по применению оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Ранее сообщалось, что корабли Северного флота завершили учения по применению оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Екатерина Коршунова