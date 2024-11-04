Марк Рютте (Фото РИА Новости/Павел Бедняков)
Второй оружейный завод Rheinmetall скоро появится на Украине, когда закончится строительство, заявил генсек НАТО Марк Рютте в рамках пресс-конференции, в которой участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Немецкий производитель оружия Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине, а строительство второго завода близится к завершению», — прокомментировал Рютте.Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс намеревается вести «оборонительные бои» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия не раз заявляла о том, что оружейные поставки киевскому режиму только затягивают конфликт на Украине, никак не решая его. Отмечалось, что грузы такого рода станут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов