Путин прибыл в Минск

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости.
Самолет главы РФ приземлился в аэропорту Минска. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко пройдет вечером того же дня. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».
Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко пройдет вечером того же дня. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».
Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак