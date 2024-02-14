В Берлине отказались признавать просьбу к России об отводе войск от Киева

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Кабинет министров ФРГ отказался признать правдой слова президента РФ Владимира Путина о том, российские войска были отведены от Киева в марте 2022 года по просьбе властей Берлина и Парижа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Журналисты попросили подтвердить его информацию о том, что договорённости об отводе войск между Москвой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем якобы не существовало.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что в 2022 году во время переговоров в Стамбуле «коллеги из Франции и Германии» обратились к российской стороне с просьбой отвести войска от Киева, для того, чтобы в спокойной обстановке создать условия для окончательного мирного урегулирования. Однако, как только это было сделано, украинские переговорщики сразу же «выбросили на помойку» все договорённости, сказал российский лидер.
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«Корректно», — приводит ответ спикера Кабмина Германии РИА Новости.
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Александр Бойцов