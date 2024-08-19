WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине

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В понедельник акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизились в цене на 4,5%, на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации газеты, цена одной акции компании достигла €536. С начала текущего года акции немецкого концерна увеличились в стоимости на 89%. Rheinmetall получила большую часть заказов от правительства Германии на производство военной техники и боеприпасов для Киева.
Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вынуждена ограничить свою помощь Украине из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов в рамках текущего бюджетного планирования. Это связано с мерами строгой экономии, предпринимаемыми Ведомством федерального канцлера и министерством финансов.
В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. Вместе с тем отмечается, что министерство финансов готово обсудить возможность выделения дополнительных средств в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.
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Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вынуждена ограничить свою помощь Украине из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов в рамках текущего бюджетного планирования. Это связано с мерами строгой экономии, предпринимаемыми Ведомством федерального канцлера и министерством финансов.
В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. Вместе с тем отмечается, что министерство финансов готово обсудить возможность выделения дополнительных средств в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.
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Дарья Осипова