«Зеленский снимет белые трусы»: Военэксперт рассказал про ядерные цели РФ

Фото: iStock/Zeferli
После ночных ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области президент России Владимир Путин подписал указ об изменении ядерной доктрины. Ядерный удар назван «крайней и вынужденной мерой».
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что необходимо довести политическое и военное руководство Украины до степени нетерпимости.
По его словам, цель России довести ситуацию до того момента, когда украинские и политические руководители капитулируют и согласятся на условия, выдвинутые Россией.
Читайте также:
В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
В Госдуме усомнились в мирной передаче власти в США
В Великобритании прокомментировали возможное одобрение ударов Storm Shadow по России
«Нам нужно вдвойне бить по сердечно-сосудистой системе Украины — по энергетической системе, что мы уже делали с разной степенью интенсивности. Нам нужно довести до такой ситуации, чтобы Зеленский, сидя под землей со своими министрами, соломой обогревался. Впереди зима — хороший повод поставить их на колени, чтобы их народ ржавыми вилами выколупал из-под земли и сказал: "Хватить нас уничтожать!"», — сказал полковник.
По его словам, цель России довести ситуацию до того момента, когда украинские и политические руководители капитулируют и согласятся на условия, выдвинутые Россией.
«Когда на ржавых вилах они снимут свои белые трусы и пойдут на встречу Москве просить мира, будут капитулировать. Или напросятся сами на переговоры, условиях для которых диктует Москва», — подчеркнул Баранец.
Читайте также:
В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
В Госдуме усомнились в мирной передаче власти в США
В Великобритании прокомментировали возможное одобрение ударов Storm Shadow по России
Анастасия Бондарева