«Зеленский снимет белые трусы»: Военэксперт рассказал про ядерные цели РФ

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Дроны, как отмечается, целились по цехам, где выпускают йогурты, а также производят спецжиры и гранулируют шрот.