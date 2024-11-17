Фицо: Между США и Россией идёт спецоперация

США выгоден конфликт России с Украиной, и они активно инвестируют в него для увеличения прибыли от поставок нефти и СПГ в европейские страны, которые остались без ресурсов после санкций в отношении РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, именно поэтому Байден пытается сохранить интерес американцев к украинскому конфликту.