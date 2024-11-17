Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что спецоперация идёт между США и Россией, проинформировал ОСН.
Словацкий политик подчеркнул, что по украинскому конфликту необходимы переговоры. Роберт Фицо считает, что финансовые и военные ресурсы Европы из-за ситуации на Украине истощились.
Премьер-министр Словакии ранее сообщал о готовности сопротивляться вступлению Украины в НАТО, так как данный шаг приведёт к началу мировой войны. В то же время Роберт Фицо не имеет ничего против присоединения страны к Евросоюзу.
Ранее советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявил, что единственным способом разрешения украинского конфликта могут стать дипломатические переговоры. Он обратил внимание, что Европа и Соединённые Штаты Америки продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.
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Премьер-министр Словакии ранее сообщал о готовности сопротивляться вступлению Украины в НАТО, так как данный шаг приведёт к началу мировой войны. В то же время Роберт Фицо не имеет ничего против присоединения страны к Евросоюзу.
Ранее советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявил, что единственным способом разрешения украинского конфликта могут стать дипломатические переговоры. Он обратил внимание, что Европа и Соединённые Штаты Америки продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.
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Ольга Енгалычева