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«Не допустить переговоров»: стало известно, почему США разрешили Украине бить по РФ

Мирошник: США могли одобрить удары вглубь РФ, чтобы предотвратить переговоры
Родион Мирошник (ФОто: РИА Новости/Мария Девахина)

Родион Мирошник (ФОто: РИА Новости/Мария Девахина)

Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, стремится не допустить мирных переговоров по конфликту на Украине. Такое предположение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
«Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути», — заявил Мирошник.

По его словам, основной задачей разрешения Байдена наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России является предотвращение самой возможности мирных переговоров о поиске вариантов мирного урегулирования конфликта.



Посол при этом подчеркнул, что дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не сможет изменить ситуацию в зоне проведения спецоперации.

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«Путин готов»: в Великобритании перечислили условия Москвы для окончания конфликта
Reuters: Путин готов обсудить с Трампом мир без территориальных уступок Украине
20 ноября 2024, 11:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин открыт готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине по линии фронта, однако не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.
«Российский президент исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО», — говорится в статье.

Однако уточняется, что Москва может согласиться на урегулирование конфликта вдоль линии фронта и готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, издание утверждает, что Россия готова вывести войска с небольших участков Харьковской и Николаевской областей. При этом Кремль готов обсудить и военные гарантии безопасности для Киева, в случае если Украина согласится ограничить число ВСУ и возвращения прав на использование русского языка.

При этом российские источники издания отметили, что будущее Крыма обсуждению не подлежит.

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Пленник рассказал, как боевики ВСУ бьют по своим же на курском направлении
Пленник: ВСУ бьет по своим, чтобы меньше солдат были взяты в плен под Курском
20 ноября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский военный рассказал, что боевики ВСУ бьют по своим же при помощи беспилотников, чтобы меньше военнослужащих оказались в плену у ВС РФ на Курщине. Данные предоставили в Минобороны России.
«Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на «Казак» и вывезли на «Казаке». Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны», — поделился боевик ВСУ Александр Рафалюк.
Пленник добавил, что украинских военных обучали те военнослужащие, которых списали по здоровью, им запрещалось пользоваться оружием.

«Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — заключил Рафалюк.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима. В августе 2024 года противник вторгся в приграничье Курской области, получив отпор от пограничников, бойцов ВС РФ и сотрудников Росгвардии. Бои в российском регионе идут и сейчас.

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Пленный ВСУ рассказал о психических расстройствах военных
20 ноября 2024, 10:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Некоторые украинские военные, привлекающиеся к подготовке мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не имеют права брать в руки оружие. Об этом рассказал военный ВСУ Александр Рафалюк, сдавшийся в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Рафалюк рассказал, что серьезные психические отклонения он заметил даже у инструкторов ВСУ, готовивших новобранцев. По словам украинского пленного, также были люди, которым запрещалось выдавать оружие.




Уже на линии боевого соприкосновения украинская сторона нанесла несколько ударов дронами по своим войскам «для того, чтобы было меньше пленных ВСУ», заключил Рафалюк.

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В Южной Корее заявили об участии военных КНДР в боях в Курской области
Reuters: бойцы КНДР в составе ВС РФ уже участвовали в нескольких боях против ВСУ
20 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/Dragos Condrea

Военные КНДР уже приняли участие в нескольких боях в рядах ВС РФ против ВСУ на территории Курской области. Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке. Об этом со ссылкой на заявление парламентария сообщает агентство Reuters.
По словам южнокорейского депутата, из 10 900 военных КНДР, которые якобы были отправлены в Россию, некоторые уже участвовали в нескольких боях на стороне российских Вооруженных Сил против украинской армии в Курской области.

Пак Сун Вон уточнил, что опирается на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

19 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском.

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В Британии заявили, что Трамп может передать Украине ядерное оружие
Express: Трамп может тайно предоставить Украине ядерное оружие
20 ноября 2024, 10:40

Фото: iStock/Gerasimov174

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом в разговоре с британской газетой Express заявил военный эксперт Николас Драммонд.
По его словам, сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», после чего Украина внезапно станет сильной. Драммонд пояснил, что в один из дней ​Владимир Зеленский может пригрозить РФ ядерным ударом.

Эксперт заключил, что Трамп может пойти на такой шаг в отношении Киева в обмен на гарантии неприсоединения республики к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не находятся в состоянии войны с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ уничтожили БТР США при отходе ВСУ в Курской области
20 ноября 2024, 10:19

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Бойцы группировки «Север» уничтожили БТР М113 американского производства при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления соединения с позывным «Зима», его слова передает РИА Новости.
«При подъезде противника на его боевой машине и подвозе резервов, нами осуществлен был удар FPV-дроном по машине. После того, как машина развернулась и начала обратно «удирать», скажем так, случился второй удар FPV-дроном», — рассказал боец ВС РФ.

По его словам, механик-водитель американского БТР получил контузию после нескольких попаданий по дронами-камикадзе. Он не смог сориентироваться и выехал с дороги, после чего машина опрокинулась в противотанковый ров.

После чего бронетранспортер противника был полностью уничтожен ударом «Ланцета».

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#атака
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Массированная атака БПЛА на Россию, окружение ВСУ в Курской области, продвижение под Суджей: последние новости СВО
20 ноября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/zabelin

Минувшей ночью ВСУ осуществили попытку массированной атаки российских территорий с использованием БПЛА. На линии фронта противник задействует иностранных наемников и пытается перейти в наступление на нескольких участках фронта. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


Боевые действия продолжаются вокруг Ольговского леса в Курской области, где в окружении находятся около 200 солдат ВСУ. Военные корреспонденты отмечают, что все попытки выйти из окружения заканчиваются неудачей. Также сообщается о продвижении российских войск на севере и юге Суджанского района, где продолжаются интенсивные столкновения. ВСУ ведут маневренную оборону и сохраняют высокий потенциал для контратак.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка, согласно информации от Минобороны РФ. Экипаж Су-34 осуществил удар по личному составу, технике и опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области.


Донецкое направление


Вооружённым силам России осталось пройти всего 5,5 километра для завершения окружения украинских войск южнее Курахова. Украинский Генеральный штаб не спешит выводить свои подразделения из пяти-шести сел, которые находятся под угрозой окружения.

Эксперты из Германии отмечают, что российские войска также продвигаются на север от Кураховского водохранилища. Они захватили поселок Ильинка и приблизились к селу Берестки, а также заняли ключевые подходы к автомобильным и железнодорожным переправам в сторону Курахова. Мосты в этом районе разрушены, но российские силы теперь могут обстреливать город с севера, находясь всего в 1–1,5 километрах. Если им удастся восстановить мост и перейти дамбу, это откроет возможность для атаки на Курахово с северной стороны.

Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово


Часовоярское направление


Ситуация под Часов Яром также неблагоприятна для ВСУ. Военный аналитик Юлиан Репке сообщает, что российские солдаты достигли района стадиона «Авангард». Украинские войска пытаются сдержать наступление с помощью дронов, но их усилия оказываются безрезультатными. Южнее Часова Яра украинское командование принимает решение о выводе своих частей с Клещеевского плацдарма, откуда они долго угрожали флангу российской группировки.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска нанесли удар по правому берегу города с использованием РСЗО и «Солнцепёков». Сообщается о разрушении позиций ВСУ и уничтожении техники, которая готовилась к штурму российских укреплений.


Липцовское направление


На Липцовском направлении ВСУ провели масштабную контратаку с участием иностранных наёмников. В результате завязавшегося боя бойцы «Бесстрашные» уничтожили до 45 нацистов. После этого враг предпринял пять попыток переброски подкреплений на бронетехнике, однако все они были сорваны, прорыва не произошло. Всего ликвидировано до 80 человек личного состава противника, а также танк, два БМП и два БТР.


Кураховское направление


На Кураховском направлении российские подразделения продолжают наступательные действия, оказывая давление на ключевые оборонительные рубежи противника. В треугольнике Дальнее—Успеновка—Трудовое идут ожесточённые бои. Российские силы выбивают украинские войска с высот и наносят огневые удары по их оборонительным позициям. Одновременно продвигаются вперёд от Максимовки в направлении Константинопольского и Сухих Ялов. Успехи на этом участке позволяют ВС РФ сокращать расстояние до замыкания «кармана» на южном фланге.

Фото: istockphoto/ZenitX

Времевское направление


На Времевском участке продолжаются ожесточённые бои вдоль линии Новодаровка-Равнополь-Макаровка. Противник не прекращает попыток вытеснить передовые подразделения ВС РФ из занимаемых населённых пунктов или того, что от них осталось. В районе Равнополя удалось немного продвинуть противника на север, однако в Макаровке ВСУ ежедневно пытаются захватить северные окраины деревни, но их действия заканчиваются неудачами.


Купянское направление


На Купянском участке бойцы 1-й танковой армии ВС РФ успешно отражают атаки противника и продвигаются в сторону Загрызово. За сутки враг предпринял две попытки контратаковать южнее Кругляковки силами 1-й механизированной бригады 28-й отдельной механизированной бригады, а также одну атаку юго-восточнее с участием до взвода из состава 2-й механизированной бригады 115-й отдельной механизированной бригады. В результате этих столкновений было уничтожено 16 боевиков и одна бронетранспортная машина. Также отмечается снижение применения артиллерии со стороны противника, что может свидетельствовать о нехватке боеприпасов.

Общие потери противника на данном направлении составили 115 человек и два артиллерийских орудия.
«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово
«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово


Покровское направление


На Покровском направлении завершена зачистка Юрьевки — село полностью под контролем ВС РФ. Также освобождена Новоалексеевка (подтверждено Минобороны РФ). Из Новоалексеевки ведутся штурмовые действия в направлении Пушкино и Украинки. ВС РФ осуществляют штурмовые действия с двух флангов в районе Пустынки; закрепившись в этом районе, российская армия сможет двигаться на северо-запад к Шевченко.

ВСУ атаковали несколько регионов страны


ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять – над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два – над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.

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#пво
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#статьи
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«Мощный удар возмездия»: Посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение 20 ноября
Посольство США в Киеве: 20 ноября РФ может нанести мощный удар по Украине
20 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября», — говорится в сообщении.

Из-за этого американское посольство в Киеве будет закрыто. При этом там посоветовали гражданам США быть готовыми укрыться в безопасных местах в случае объявления воздушной тревоги.

Накануне два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить этот факт применения. Атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине, 19 ноября.


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#сша
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Бойцы «Севера» уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
20 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/ZenitX

Бойцы группировки «Север» уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным «Зима».
По словам российского офицера, при подъезде ВСУ на боевой машине и подвозе резервов, ВС РФ осуществили несколько ударов FPV-дроном по БТР. «Зима» отметил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен.

Боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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