«Не допустить переговоров»: стало известно, почему США разрешили Украине бить по РФ

Родион Мирошник (ФОто: РИА Новости/Мария Девахина)
Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, стремится не допустить мирных переговоров по конфликту на Украине. Такое предположение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
«Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути», — заявил Мирошник.
По его словам, основной задачей разрешения Байдена наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России является предотвращение самой возможности мирных переговоров о поиске вариантов мирного урегулирования конфликта.
Посол при этом подчеркнул, что дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не сможет изменить ситуацию в зоне проведения спецоперации.
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