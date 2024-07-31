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В ближайшие часы состоится масштабный обмен заключёнными между Россией и Западом

31 июля 2024, 20:28
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией состоится в ближайшие часы. Об этом сообщает словенский телеканал N1.
Отмечается, что под обмен попадут россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

Ранее сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.



Также за последние несколько дней из тюрем в России исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов и граждан других государств. Правозащитники убеждены, что это указывает на скорый обмен заключёнными с западными странами.

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#россия
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#данные
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#россияне
#нато
Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта
31 июля 2024, 20:41

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.
Глава государства объяснил, что вопрос территориальной целостности Украины не может решаться только президентом. Также он подчеркнул, что позицию по данному вопросу также должен выразить народ.

При этом Зеленский назвал такой вариант развития событий «не самым лучшим». Он подчеркнул, что переход части украинских территорий под контроль России станет победой для Москвы.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по Украине, поскольку в противном случае не удастся достичь необходимых результатов.

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Зеленский требует участия России во второй конференции по Украине
Зеленский: без России вторая конференция по Украине будет безрезультатной
31 июля 2024, 20:10

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине не будет иметь результатов без участия представителей России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с газетой Le Monde.
Он подчеркнул, что большинство стран желает видеть на второй конференции российских представителей, чтобы встреча принесла результаты.

Ранее Зеленский уже говорил о необходимости участия России во второй конференции по Украине, подготовку к которой планируют завершить к ноябрю этого года.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по и тогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя заявил, что вторая конференция по Украине содержит такие подходы, которые неприемлемы для России и других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

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#владимир зеленский
#конференция
#украина
#россия
#сво
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Приговорённый к казни немец со слезами радости поблагодарил Лукашенко за помилование
Немец Кригер со слезами радости поблагодарил за помилование
31 июля 2024, 20:01

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Гражданин Германии Рико Кригер, приговорённый к смертной казни, со слезами радости воспринял решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Видео с оглашением решения опубликовал телеканал ОНТ в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Однако накануне он обратился с прошением о помиловании. Лукашенко принял это прошение и помиловал немца. Не уточняется, на что была заменена мера наказания.

После оглашения решения о помиловании Кригер заявил, что невероятно счастлив и благодарен Лукашенко за прощение. Он заявил, что теперь у него есть возможность увидеться с дочерью. Также Кригер подчеркнул, что ему дали шанс жить, назвав это лучшим моментом в своей жизни.

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#белоруссия
#помилование
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Кадыров жестко высказался по отношению к тем, кто хочет запретить хиджаб
31 июля 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказался о противниках хиджаба. Об этом сообщает ТАСС.
Политик раскритиковал тех, кто выступает против любой предписанной религией одежды. Кадыров также назвал своими личными врагами лиц, которые призывают женщин не носить хиджаб или запретить его.

При этом глава Чечни выступил против ношения паранджи, которая полностью скрывает лицо.

Напомним, в этом году в России ношение никаба вызвало многочисленные споры. Никаб является женским головным убором, который оставляет открытыми только глаза. Летом ношение никаба запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. При этом лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба.

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#чечня
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Более 100 подмосковных учителей поощрят за подготовку двух и более стобалльников
31 июля 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минобразования МО

103 подмосковных педагога в этом году получат выплату за подготовку двух и более стобалльников. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдуме. Такок денежное поощрение предусмотрено для учителей региона.
«Это адресная мера поддержки для педагогов, ученики которых показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил и энергии на поддержку выпускников, это огромный труд. За подготовку двух и более стобалльников предусмотрена выплата в 150 тысяч рублей. В 2024 году её получат 103 педагога», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стимул хорошо учиться есть и у школьников.
«Мы также поощряем выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году их 66. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», – сказал спикер регионального парламента.
Брынцалов добавил, что в этом году школу с отличием и с медалью «За особые успехи в учении» закончили более 7 тыс. выпускников.

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#педагоги
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#мособлдума
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#выпускники
#егэ
#подмосковье
#московская область
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Американский разведчик назвал условия начала полномасштабной войны НАТО и России
Риттер: огневая поддержка НАТО Украине будет расценена как объявление войны
31 июля 2024, 18:36

Фото: iStock/vadimrysev

Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины.

«Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Но Зеленский не понимает, что это акт войны», — пояснил Риттер.

По его словам, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Российской Федерацией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские ракеты класса «‎воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#нато
#владимир зеленский
#сво
#всу
#ракеты
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Подмосковным избирателям поможет «Служба заботы»
31 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковным избирателям, планирующим участвовать в Едином дне голосования, помогут сотрудники «Службы заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Служба заботы» – это сервис вашей территориальной избирательной комиссии. Здесь можно узнать информацию о выборах депутатов совета депутатов вашего городского округа; об адресах избирательных участков и графиках их работы; о возможности вашего активного избирательного права; о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование и о техническом сопровождении избирателей при участии в ДЭГ», – отметили в пресс-службе.
Связаться со специалистами можно службы по телефонам территориальных избирательных комиссий городских округов, где будут проходить выборы.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#московская область
#едг
#единый день голосования
#депутаты
#совет депутатов
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В Польше готовятся поставлять Украине электроэнергию
Депутат сейма Коваль: Польша готовится поставлять Украине электроэнергию
31 июля 2024, 17:24

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша готовится поставлять Украине электроэнергию. Об этом заявил глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET, пишет РИА Новости.
По его словам, решение уже есть. Он отметил, что для экспорта Украине электроэнергии «будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украине предстоит пережить тяжелую зиму в связи с нехваткой электроэнергии. По его словам, уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#сво
#всу
#наемники
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ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии
31 июля 2024, 17:08

Фото: istockphoto / allanswart

Агентство РБК-Украина сообщает, что, по информации источника в украинских спецслужбах, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществило атаку на российскую авиабазу в Сирии, сообщили в РИА Новости.
«По информации источника, в конце июля ГУР якобы провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром «Кувейрес» российской армии, расположенный к востоку от города Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки «Химик» поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы и другие цели с помощью беспилотников», — сообщили в издании.

28 июля колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, в результате чего несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля группа «Вагнер» опубликовала заявление по этой ситуации. Также стало известно, что все бойцы ЧВК «Вагнер», взятые в плен туарегами во время разгрома их колонны в Мали, были выкуплены.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

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