В ближайшие часы состоится масштабный обмен заключёнными между Россией и Западом

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Масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией состоится в ближайшие часы. Об этом сообщает словенский телеканал N1.
Отмечается, что под обмен попадут россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.
Ранее сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
Также за последние несколько дней из тюрем в России исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов и граждан других государств. Правозащитники убеждены, что это указывает на скорый обмен заключёнными с западными странами.
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Ранее сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
Также за последние несколько дней из тюрем в России исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов и граждан других государств. Правозащитники убеждены, что это указывает на скорый обмен заключёнными с западными странами.
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Анастасия Чинкова