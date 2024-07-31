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Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины.
По его словам, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Российской Федерацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские ракеты класса «воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Но Зеленский не понимает, что это акт войны», — пояснил Риттер.
По его словам, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Российской Федерацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские ракеты класса «воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова