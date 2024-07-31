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Американский разведчик назвал условия начала полномасштабной войны НАТО и России

Риттер: огневая поддержка НАТО Украине будет расценена как объявление войны
31 июля 2024, 18:36
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников сбивать ракеты и беспилотники России в воздушном пространстве Украины.

«Зеленский исходит из того, что НАТО может разместить в Польше ракеты Patriot, способные сбивать российские боеголовки, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Но Зеленский не понимает, что это акт войны», — пояснил Риттер.



По его словам, уничтожение российской техники представителями НАТО будет означать полноценное вступление альянса в конфликт с Российской Федерацией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские ракеты класса «‎воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Более 100 подмосковных учителей поощрят за подготовку двух и более стобалльников
31 июля 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минобразования МО

103 подмосковных педагога в этом году получат выплату за подготовку двух и более стобалльников. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдуме. Такок денежное поощрение предусмотрено для учителей региона.
«Это адресная мера поддержки для педагогов, ученики которых показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Наши учителя тратят много сил и энергии на поддержку выпускников, это огромный труд. За подготовку двух и более стобалльников предусмотрена выплата в 150 тысяч рублей. В 2024 году её получат 103 педагога», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стимул хорошо учиться есть и у школьников.
«Мы также поощряем выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам. В этом году их 66. Они смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей», – сказал спикер регионального парламента.
Брынцалов добавил, что в этом году школу с отличием и с медалью «За особые успехи в учении» закончили более 7 тыс. выпускников.

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#московская область
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Подмосковным избирателям поможет «Служба заботы»
31 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковным избирателям, планирующим участвовать в Едином дне голосования, помогут сотрудники «Службы заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Служба заботы» – это сервис вашей территориальной избирательной комиссии. Здесь можно узнать информацию о выборах депутатов совета депутатов вашего городского округа; об адресах избирательных участков и графиках их работы; о возможности вашего активного избирательного права; о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование и о техническом сопровождении избирателей при участии в ДЭГ», – отметили в пресс-службе.
Связаться со специалистами можно службы по телефонам территориальных избирательных комиссий городских округов, где будут проходить выборы.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#совет депутатов
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В Польше готовятся поставлять Украине электроэнергию
Депутат сейма Коваль: Польша готовится поставлять Украине электроэнергию
31 июля 2024, 17:24

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша готовится поставлять Украине электроэнергию. Об этом заявил глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET, пишет РИА Новости.
По его словам, решение уже есть. Он отметил, что для экспорта Украине электроэнергии «будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украине предстоит пережить тяжелую зиму в связи с нехваткой электроэнергии. По его словам, уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#наемники
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ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии
31 июля 2024, 17:08

Фото: istockphoto / allanswart

Агентство РБК-Украина сообщает, что, по информации источника в украинских спецслужбах, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществило атаку на российскую авиабазу в Сирии, сообщили в РИА Новости.
«По информации источника, в конце июля ГУР якобы провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром «Кувейрес» российской армии, расположенный к востоку от города Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки «Химик» поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы и другие цели с помощью беспилотников», — сообщили в издании.

28 июля колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, в результате чего несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля группа «Вагнер» опубликовала заявление по этой ситуации. Также стало известно, что все бойцы ЧВК «Вагнер», взятые в плен туарегами во время разгрома их колонны в Мали, были выкуплены.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

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Грузия лишилась помощи от США
Блинкен: действия Грузии несовместимы с членством в НАТО и Евросоюзе
31 июля 2024, 16:49

Фото: iStock/Diy1

Власти США приостановили выделение помощи Грузии, поскольку считают действия её правительства несовместимыми с членством в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее, в мае этого года, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтону придётся наложить персональные санкции на грузинских политиков, если принятый ими закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам.

Также он заявлял, что Вашингтон может прекратить выделение финансирования в случае, если США будут рассматриваться Грузией как государство-противник.

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#грузия
#сша
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#политика
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Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
Миссия Ирана при ООН: Тегеран ответит на убийство Хании спецоперациями
31 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Zeferli

Иран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями. Об этом заявила миссия страны при ООН на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что эти спецоперации будут более жёсткими и направленными на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника.

Ранее МИД Ирана возложил ответственность за удар по резиденции Хании в Тегеране. При этом в ведомстве США назвали соучастником произошедшего.

В ночь на 31 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции Хании в Иране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента страны. Политик в этот момент находился в доме. Вместе с ним погиб один его телохранитель.

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#иран
#израиль
#убийство
#хамас
#палестина
#спецоперация
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Эрдоган раскрыл цель убийства главы ХАМАС Хании
Эрдоган: убийство Хании направлено на запугивание палестинцев
31 июля 2024, 16:23

Фото: сайт Кремля

Убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на запугивание рядовых граждан Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.
Политик осудил убийство Хании, подчеркнув, что произошедшее является подлым актом запугивания палестинцев.

В ночь на 31 июля израильские военные ударили по резиденции Хании в Иране. В результате этого погиб сам лидер ХАМАС и его телохранитель.

Израиль отказался брать на себя ответственность за гибель политика.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия решительно осуждает убийство Хании.

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#жители
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Польша разместит механизированную бригаду у белорусской границы
31 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/Stadtratte

Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Об этом польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на встрече с военными, проходящими службу на границе.
Отмечается, что бригада будет размещена в Белостоке. На формирование дивизии уйдёт несколько лет, но по итогу она будет насчитывать около трёх тысяч военных с техникой. Решение было принято для обеспечения стабильной защиты польско-белорусской границы.

Напомним, что польские власти впервые заявили о решении разместить военных на границе в начале 2023 года. Подразделения Первой дивизии пехоты разместятся преимущественно в Подляском воеводстве, которое граничит с Белоруссией. Вооружены военные будут американскими танками Abrams, южнокорейскими машинами К-2 и К-9, беспилотными системами разведки, а также польскими самоходными гаубицами Krab.

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#граница
#военные
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Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль не берёт на себя ответственность за гибель Хании
31 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/e-crow

Власти Израиля не возьмут на себя ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 31 июля в результате израильского удара по резиденции Хании в Иране скончался сам лидер ХАМАС и его телохранитель. Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США, поскольку оно было согласовано с Вашингтоном.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его государство заставит пожалеть террористов, убивших палестинского политика.

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#израиль
#цахал
#хамас
#убийство
#сша
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