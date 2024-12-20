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В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной

Бывший премьер Болгарии Борисов выступил против соглашения с Украиной
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Болгарии, лидер крупнейшей парламентской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов выступил против подписания двухстороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщило местное агентство Novinite.


В минувшую среду премьер технического правительства Димитар Главчев направил депутатам запрос на подписание договора с Украиной. Представитель ГЕРБ назвал предложение несвоевременным и призвал отозвать этот вопрос. А председатель Народного собрания (парламента) Наталья Киселова отказалась выносить проект соглашения на голосование.

Борисов объяснил, что в настоящее время наблюдаются обстоятельства, включая обсуждение мирных инициатив Евросоюзом и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые изменили контекст.

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#болгария
#украина
#соглашение
#сотрудничество
#безопасность
WP: Демократы назвали Маска «теневым президентом» после критики законопроекта
20 декабря 2024, 15:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский предприниматель, богатейший человек мира и будущий сопредседатель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на самом деле является «теневым президентом» США. Так владельца компаний Tesla и SpaceX назвали его критики из Демократической партии.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post. В публикации отмечается, что демократы обвиняют Маска в провале законопроекта о финансировании правительства, изначально поддержанного Дональдом Трампом, которого он называют всего лишь «вице-президентом» при миллиардере.

Авторы материала напоминают, что после многочисленных постов Маска в принадлежащей ему же социальной сети Х о том, что законопроект не должен быть принят, республиканцы в палате представителей в итоге его не поддержали. Трамп, долгое время хранивший молчание, также высказался против.

Сенаторы от Демократической партии называют будущий кабинет Трампа «олигархией», так как он пригласил туда «десятки миллиардеров». По мнению критиков, именно бизнесмены будут диктовать повестку республиканцам.

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#законопроект
#маска
#трамп
#сша
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Кобахидзе: Грузия готова к обсуждениям закона об иноагентах
20 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/ Aoraee

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга заявил, что власти республики готовы к обсуждениям и хотят внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния», ещё известный как закон об иноагентах, передал Teлегерам-канал «Sputnil Грузия».
«Мы готовы к обсуждениям и сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом «О прозрачности иностранного влияния»», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил, что организация вместе с Грузией собирается создать рабочую группу, чтобы определить поправки в закон об иноагентах, об этом секретарь заявил на пресс-конференции в Тбилиси, трансляция которой велась на сайте международной организации. Ален Берсе полагает, что изменения, которые будут внесены в закон, определит группа, в неё войдут эксперты из Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии.

«Я приветствую заверения правительства [Грузии] в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии», — подчеркнул представитель Совета Европы.

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#грузия
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Украина начала получать первые средства за счёт замороженных активов России
Шмыгаль: Киев начал получать первые средства из США за счёт активов РФ
20 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/Andrii Atanov

На Украину поступили первые средства из США за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Всемирный банк предоставит два миллиарда долларов через механизм DPL (Development Policy Loan). Накануне исполнительный совет банка одобрил выделение денег. В пятницу соглашение о предоставлении средств со Всемирным банком подписало Минфин Украины.

Также Шмыгаль отметил, что один миллиард долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка за счёт взноса США в рамках инициативы Группы семи.

Кроме того, 1,05 миллиарда долларов поступят в Киев в виде займа под гарантии от правительств Великобритании и Японии.

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#украина
#сша
#россия
#активы
#финансирование
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Европейская страна пригрозила Украине серьёзным конфликтом
Фицо пригрозил Киеву серьёзным конфликтом, если Украине не разрешит транзит газа
20 декабря 2024, 14:54

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьёзным конфликтом в случае, если Киев не разрешит транзит российского газа, предназначенного для Братиславы. Об этом политик написал в своих соцсетях.
Он заявил, что Украину ждёт серьёзный конфликт со Словакией, если Владимир Зеленский не пустит по территории своей страны российский газ в Европу, в том числе предназначенный для Братиславы.

Фицо напомнил, что Словакия оказывает помощь Украине, поэтому власти рассчитывают на такое же отношение Киева к Братиславе. Оказание помощи не должно быть односторонним, подчеркнул премьер.

Действующий договор о транзите российского газа в европейские государства через Украину истекает в конце этого года. Власти Украины заявили, что не будут продлевать этот документ.

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#газ
#россия
#европа
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Фицо: Словакия будет блокировать санкции против атомной энергетики России
20 декабря 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Wlad74

Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, атомные электростанции в Словакии — российского происхождения. Сотрудничество имеет давние традиции, поэтому какие-то ограничения, которые поставили бы под угрозу атомную программу в стране, недопустимы, сказал глава словацкого правительства.

«Если в будущем будут приниматься какие-либо санкции против РФ, касающиеся мирного атома, я буду блокировать такие санкции», — заявил Фицо.

В Словакии действуют атомные электростанции «Моховце» в центре страны и «Богунице» на западе республики. Они были построены при содействии СССР и России.

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#ограничения
#рф
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STT: Финляндия рассмотрит вопрос о возвращении украинских беженцев на родину
20 декабря 2024, 13:44

Фото: iStock/ naumoid

Власти Финляндии собираются рассмотреть вопрос о возвращении украинских беженцев на родину, передало агентство STT, ссылаясь на источники.
«Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого по-прежнему очень высок», — обратили внимание представители финской миграционной службы (Migri).

Ещё руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти уточнил то, что обновлённая политика Хельсинки по поводу украинских беженцев основывается на том, что «на Украине есть районы, не затронутые боевыми действиями, поэтому люди могут вернуться обратно».

Ранее сообщалось, что предложения Соединённых Штатов Америки по Украине носят скорее умозрительный и неофициальный характер. Например, будущий спецпосланник американского президента Келлог пока не обращался к Российской Федерации с просьбой о контактах.

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#политика
#люди
#финляндия
#беженцы
#украина
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МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны
20 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд был вызван в министерство иностранных дел закавказской республики. Это произошло после того, как Лондон ввёл санкции против министра иностранных дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
Об этом сообщает грузинский Первый канал, уточняя, что поводом для вызова посла во внешнеполитическое ведомство стало введение Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников силового ведомства, в том числе и главы МВД.

Ранее в британском правительстве сообщили, что санкции вводятся Соединённым Королевством против Гомелаури и ещё четырёх сотрудников министерства внутренних дел. Ограничения подразумевают замораживание активов запрет на поездки. Официальный Лондон утверждает, что глава грузинского МВД его коллеги несут персональную ответственность за «серьёзные нарушения прав человека» во время протестов, вспыхнувших в стране после парламентских выборов 26 ноября.

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#санкции
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#нарушения
#ограничения
#поездки
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Слуцкий о «дуэли XXI века»: Россия уверена в своей военной мощи
20 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия полностью уверена в своей военной мощи и превосходстве русского оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, на это указывает предложение президента России Владимира Путина провести «дуэль XXI века».
«Возможности были продемонстрированы. И Западу пора прекратить заниматься бравадой, по сути, преступной по отношению к судьбе всего человечества. Альтернативы «Орешнику» нет, как и средств поражения. Это не Россия начала гонку вооружений. Нас вынудили защищаться», — пояснил Слуцкий в беседе с RT.
С похожей реакцией на предложение российского лидера выступил военный эксперт Андрей Кошкин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что «дуэль XXI века» — отличная идея, так как на Западе часто сомневаются в мощи российского вооружения, называя ​кадры с их демонстрациями мультфильмами.
«Вспомните март 2018 года, когда президент сделал доклад, и целый год все смеялись. Средства массовой информации на Западе утверждали, что это какие-то мультики, которые показал президент. А потом, когда убедились, что существует и «Авангард», и «Посейдон», и «Пересвет», — все были в шоке и смешки поутихли», — подчеркнул эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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#приговор
#сша
#россия
#эксперт
#президент
#авангард
#вооружения
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Орбан сдержанно ответил на оскорбления Зеленского
Орбан призвал сохранять спокойствие в ответ на оскорбления Зеленского
20 декабря 2024, 13:06

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сдержанно отреагировал на оскорбления Владимира Зеленского, призвав в эфире радио Kossuth не реагировать на провокации и соблюдать стратегическое спокойствие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — заявил Орбан.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Он назвал венгерского премьера «назойливым гонцом Путина», отметив, что Украина нуждается в справедливом мире.

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#украина
#премьера
#венгрия
#владимир зеленский
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