В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной

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Бывший премьер-министр Болгарии, лидер крупнейшей парламентской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов выступил против подписания двухстороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщило местное агентство Novinite.
В минувшую среду премьер технического правительства Димитар Главчев направил депутатам запрос на подписание договора с Украиной. Представитель ГЕРБ назвал предложение несвоевременным и призвал отозвать этот вопрос. А председатель Народного собрания (парламента) Наталья Киселова отказалась выносить проект соглашения на голосование.
Борисов объяснил, что в настоящее время наблюдаются обстоятельства, включая обсуждение мирных инициатив Евросоюзом и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые изменили контекст.
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Анастасия Чинкова