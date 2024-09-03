Болгария отправила Киеву САУ «Гвоздика»

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Самоходки «Гвоздика» передала Болгария Украине, заявил в рамках брифинга руководитель болгарского Минобороны Атанас Запрянов. Чиновник официально подтвердил передачу техники, в числе которой, по его словам, были указанные установки.
«…Вся помощь, которая была отправлена до сих пор, включает различное вооружение, технику, боеприпасы, что строго соответствует решению парламента. Это вооружение, техника и боеприпасы, уже не нужные болгарской армии» — подчеркнул Запрянов.Глава республиканского оборонного ведомства уточнил, что болгарская сторона получит компенсацию, которую реинвестируют в обновление ВС Болгарии.
До этого главный дипломат Европы Жозеп Боррель заявлял, что государства Евросоюза истощили из-за помощи Киеву свои запасы вооружений. Он заключил, что они пополнены на 700 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.
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Никита Кротов