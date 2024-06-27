В Боливии после попытки государственного переворота задержаны три военачальника

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Три военачальника были задержаны в Боливии после попытки государственного переворота. Об этом сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это сам Сунига, генерал Военно-воздушных сил страны Марсело Хавьер Сегарра, а также вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Все трое доставлены в полицейский участок.
Накануне, 26 июня, местные СМИ сообщили о том, что военные сосредоточиваются на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Солдаты под предводительством генерала Суниги, которого ранее уволили с поста командующего армией, пытались на бронетранспортёре прорваться в президентский дворец.
Глава государства Луис Арсе призвал сограждан соблюдать нормы демократии и назвал происходящее попыткой государственного переворота. В его поддержку выступили многие лидеры иностранных держав.
Читайте также:
Арестовали организатора госпереворота в Боливии
В Боливии назначили новое военное руководство страны
Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии
Накануне, 26 июня, местные СМИ сообщили о том, что военные сосредоточиваются на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Солдаты под предводительством генерала Суниги, которого ранее уволили с поста командующего армией, пытались на бронетранспортёре прорваться в президентский дворец.
Глава государства Луис Арсе призвал сограждан соблюдать нормы демократии и назвал происходящее попыткой государственного переворота. В его поддержку выступили многие лидеры иностранных держав.
Читайте также:
Арестовали организатора госпереворота в Боливии
В Боливии назначили новое военное руководство страны
Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии
Александр Бойцов