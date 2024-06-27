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В Боливии после попытки государственного переворота задержаны три военачальника

27 июня 2024, 08:50
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Три военачальника были задержаны в Боливии после попытки государственного переворота. Об этом сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это сам Сунига, генерал Военно-воздушных сил страны Марсело Хавьер Сегарра, а также вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Все трое доставлены в полицейский участок.

Накануне, 26 июня, местные СМИ сообщили о том, что военные сосредоточиваются на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Солдаты под предводительством генерала Суниги, которого ранее уволили с поста командующего армией, пытались на бронетранспортёре прорваться в президентский дворец.



Глава государства Луис Арсе призвал сограждан соблюдать нормы демократии и назвал происходящее попыткой государственного переворота. В его поддержку выступили многие лидеры иностранных держав.

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#боливия
#государство
Бизнесмен Дотком призвал американцев на выборах вспомнить о погибшей Лизе Кирнос
27 июня 2024, 08:13

Фото: istockphoto/bpawesome

Немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратился к американцам. Он призвал их на выборах президента США вспомнить о погибшей в Севастополе Лизе Кирнос.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) предприниматель напрямую обвинил действующего главу Белого дома в смерти Лизы и других детей.

«Лиза Кирнос (Кривонос - прим. ред.), одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — написал Дотком.

ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боеприпасами, 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кроме того, 79 человек госпитализированы, среди которых 27 — дети.

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#выборы
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Польша отправит граждан на «каникулы с армией»
AP: власти Польши готовятся к войне с Россией с помощью «каникул с армией»
27 июня 2024, 07:08

Фото: istocks/Kamila Kozioł

Польская армия решила подготовить население к возможному конфликту с Россией с помощью летней программы «Каникулы с армией». Об этом сообщает агентство Associated Press.
В СМИ рассказали, что в рамках программы поляки от 18 до 35 лет могут пройти военную подготовку. Они проходят обучение летом 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После этого им дают выбор: уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

В Associated Press подчеркнули, что программу запустили для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией. Варшава хочет увеличить численность своей армии.

Напомним, польский журналист Myśl Polska Эугениуш Зинкевич отметил, что расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению.

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#польша
#война
#россия
#армия
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Вступление Украины в ЕС принесет Франции беды
Французский депутат Шеню указал на опасность вступления Украины в ЕС
27 июня 2024, 06:44

Фото: istocs/SimonLukas

Вступление Украины в ЕС приведет к высоким рискам для сельского хозяйства во Франции. Об этом заявил депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню.
Он заявил в интервью каналу LCI, что украинские аграрии получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счет крайне низких по европейским меркам зарплат. Шеню отметил, что «Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства», поэтому ее вступление в ЕС ударит по сельскому хозяйству во Франции.

Депутат пообещал, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен будет выступать категорически против вступления Киева в Евросоюз.

Ранее стало известно, что власти Франции разрешили Украине использовать французские дальнобойные ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях.

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#франция
#ес
#украина
#зерно
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Родные сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками Киева
Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС стали заложниками Киева
27 июня 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Живущие на Украине родственники сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками киевского режима. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, Киев пытается через родных, живущих в Запорожье и Харькове, оказывать на сотрудников АЭС давление. Рогов подчеркнул, что режим Зеленского действует с помощью насилия и террора, чтобы как можно сильнее навредить Запорожской области.

Ранее боевики ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.

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#запорожская аэс
#украина
#владимир рогов
#всу
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Взрыв прогремел в Мелитополе
Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
27 июня 2024, 04:27

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Причина и природа взрыва уточняется. Предварительно – работа ПВО. Подробности позже», – написал Рогов у себя в Telegram.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве и Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Кроме того, российская армия ударила по району авиазавода в Харькове. Там было два мощных «прилета».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#сво
#запорожская область
#взрыв
#инцидент
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Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине
Президент Конго 27 июня обсудит с Путиным урегулирование украинского конфликта
27 июня 2024, 04:27

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что в четверг обсудит с президентов РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.
«Завтра я проведу обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, мы будем искать мирные решения», — сказал Сассу-Нгессо в беседе с РИА Новости.
Конголезский лидер отметил, что приезжать на Украину после визита в Россию не намерен, как это было в 2023 году, когда участники африканской мирной инициативы, к которой относится и Конго, сначала посетили Москву, а затем Киев.

Политик пояснил, что у него нет полномочий привлекать участников данной инициативы, если это групповая работа, и этот вопрос требует согласования.

В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия России на Украине находят понимание у лидера Конго. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Арестовали организатора госпереворота в Боливии
Военные арестовали генерала Сунигу, который возглавил госпереворот в Боливии
27 июня 2024, 02:58

Фото:istocks/7713Photography

Организатор госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Сунига арестован. Как сообщает телеканал Bolivia TV, он уже находится в полицейском участке.
Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.

Позже военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства.

Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы.

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#политика
#военные
#мир
#страны
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В Боливии назначили новое военное руководство страны
Президент Боливии Арсе назначил военное руководство из-за попытки госпереворота
27 июня 2024, 02:12

Фото: istock / Josué CORTÉZ

Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства. Об этом информирует гостелеканал Bolivia TV.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы. Военный призвал личный состав немедленно вернуться в расположение своих частей.

По имеющимся данным, Арсе полностью сменил все командование вооруженных сил.

Ранее МИД Боливии призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.

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#президент
#население
#законы
#боливия
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Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии
Боливийские военные покидают площадь перед Домом правительства в Боливии
27 июня 2024, 01:55

Фото:istocks/Aoraee

Военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.
Площадь Мурильо покидают не только только солдаты, но и бронетехника. Также оттуда ушел организатор мятежа, бывший главнокомандующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Суньига.

Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.

МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.

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#политика
#военные
#страны
#мир
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