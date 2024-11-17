Лавров прибыл в Бразилию на саммит G20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Там он примет участие в саммите Группы двадцати (G20), проинформировало ТАСС.
Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где принял участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите Группы двадцати он возглавляет делегацию Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина.
Глава Министерства иностранных дел России выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее передавала, что в рамках саммита G20 у Сергея Лаврова пройдёт серия двусторонних переговоров.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Владимира Зеленского не будет на саммите G20 в Бразилии, о чем он сожалеет.
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Глава Министерства иностранных дел России выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее передавала, что в рамках саммита G20 у Сергея Лаврова пройдёт серия двусторонних переговоров.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Владимира Зеленского не будет на саммите G20 в Бразилии, о чем он сожалеет.
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Ольга Енгалычева