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Представители Аргентины не согласны с положениями итогового коммюнике саммита «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Их не устраивают пункты о налогообложении и экологии, поэтому грозятся заблокировать его принятие, проинформировала газета Financial Times (FT).
«[Аргентинское правительство] хочет превратить G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передал источник FT, который знаком с ходом переговоров.
Главный камень преткновения — «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», к тому же вопросы о финансировании инициатив в сфере экологии и помощи Украине.
Ранее в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поделился с журналистами, что Владимира Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии. Он считает, что отсутствие главы киевского режима говорит о грядущих серьезных переменах.
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Ольга Енгалычева