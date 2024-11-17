FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии, о чем он сожалеет. Об этом он сказал журналистам в Берлине перед вылетом на саммит. По его мнению, отсутствие Зеленского говорит о грядущих серьезных переменах.