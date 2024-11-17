Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

Фото: iStock/ AlexLMX

Фото: iStock/ AlexLMX

Представители Аргентины не согласны с положениями итогового коммюнике саммита «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Их не устраивают пункты о налогообложении и экологии, поэтому грозятся заблокировать его принятие, проинформировала газета Financial Times (FT).
«[Аргентинское правительство] хочет превратить G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — передал источник FT, который знаком с ходом переговоров.

Главный камень преткновения — «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», к тому же вопросы о финансировании инициатив в сфере экологии и помощи Украине.



Ранее в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поделился с журналистами, что Владимира Зеленского не позвали на саммит G20 в Бразилии. ​Он считает, что отсутствие главы киевского режима говорит о грядущих серьезных переменах.

Читайте также:

«Это утопия»: Нобелевский лауреат раскритиковал политику президента Аргентины

Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
#g20
#украина
#аргентина
#саммит
Посол Андреев: Польша нарушает свои законы, разрешая гражданам воевать за ВСУ
17 ноября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Тема наёмников и наёмничества находится в Польше под негласным запретом. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
В разговоре с РЕН.ТВ он напомнил, что министерство обороны РФ периодически публикует данные по иностранным наёмникам из разных государств в рядах ВСУ, и поляки там встречаются довольно часто. Что касается польских властей и вообще польского информационного пространства, то здесь эта тема находится под негласным запретом. Об этом не высказываются официальные лица, о наёмниках практически не появляется публикаций в СМИ.

Дело в том, что польское законодательство запрещает участие граждан в вооружённых формированиях, принимающих участие в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей, пояснил дипломат. Но по факту в Польше просто закрывают на это глаза, нарушая собственные законы, заключил Андреев.

Читайте также:

Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине

Военный эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ядерное оружие

Польша поставила южнокорейские танки К2 рядом с границей РФ
#данные
#сми
#дипломат
#законы
#всу
#рф
#польша
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кнайсль: Австрийцы могут обанкротиться без поставок российского газа
17 ноября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/NiseriN

Граждане Австрии могут столкнуться с массовыми банкротствами в случае прекращения поставок в страну газа из России. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель Центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль.
В эфире телеканала RT она отметила, что прекращение поставок в Австрию российского газа стало дополнительным тяжёлым бременем для многих домохозяйств на фоне общей инфляции, которая подстёгивается в том числе и высокими ценами на энергию. Причём речь не идёт о малообеспеченных слоях населения, подчеркнула экс-глава австрийского МИД.

По словам Кнайсль, наблюдаются массовые банкротства среди представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Она указала, что если в 2021 году зависимость Вены от поставок голубого топлива из России составляла 75%, то к 2024 году этот показатель вырос до 90%.

Читайте также:

В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России

Австрия ожидает остановку поставок газа от «Газпром экспорт»

Названы страны Европы с наиболее быстрым ростом цен на газ
#мид
#австрия
#газ
#банкротство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав Газы назвал количество погибших с октября 2023 года палестинцев
Минздрав Газы: С октября 2023 года в анклаве погибли 43,8 тысячи палестинцев
17 ноября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Gilnature

Более 43,8 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с октября 2023 года. Такие циифры сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
В официальном телеграм-канале ведомства назвали точное число жертв среди жителей сектора Газа — 43 846 человек. Также в министерстве здравоохранения сообщили, что ещё 103 740 человек пострадали. В сводке ведомства отмечается, что за минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов в анклаве погибли 47 палестинцев. Ещё 139 человек получили ранения.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что 17 ноября на оккупированном Западном Берегу реки Иордан израильские поселенцы в масках атаковали деревню Бейт-Фурик. Они поджигали палестинские дома и автомобили.

Читайте также:

«Исламский джихад»* опубликовал видео с обращением россиянина Труфанова из Газы

В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу

В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
#реки
#автомобили
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция не пустила президента Израиля в Баку
Президент Израиля не попал в Баку из-за закрытия воздушного пространства Турцией
17 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/frentusha

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свой визит в Азербайджан на климатический саммит ООН в Баку из-за того, что Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. При этом официальной причиной отмены визита израильского лидера, как отмечается, назвали «соображения безопасности».
«Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость», — говорится в материале.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких действий для их развития в будущем. По его словам, нужно лишить усилить давление на еврейское государство, чтобы «загнать страну в угол во всех областях». В конце турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всецело на стороне Палестины и требует от «тирана Нетаньяху и его банды» понести наказание за нарушение законов.

Читайте также:

Турция разорвала отношения с Израилем

«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем

Турция получила официальное предложение стать страной-партнером БРИКС
#президент
#турция
#отношения
#реджеп тайип эрдоган
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского решили не приглашать на саммит G20 в Бразилии
Шольц выразил сожаление, что Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии
17 ноября 2024, 17:17

Фото: iStock/Bet_Noire

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии, о чем он сожалеет. Об этом он сказал журналистам в Берлине перед вылетом на саммит. По его мнению, отсутствие Зеленского говорит о грядущих серьезных переменах.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу», — пояснил он.
Канцлер ФРГ добавил, что «очень ратовал» за то, чтобы Зеленский, как и он, поехал на саммит в Рио-де-Жанейро, однако отказ указывает на ​серьезный вызов, стоящий перед миром.

Ранее Шольц объявил, что хочет еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, об этом было давно заявлено, и ранее он обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми.

Читайте также:

Шольц о заявил о намерении еще раз поговорить с Путиным

Зеленский упрашивал Шольца не звонить Путину

Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
#саммит
#зеленский
#шольц
#украина
#бразилия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен кандидат в канцлеры Германии
Zeit: министра экономики ФРГ Хабека выдвинули кандидатом в канцлеры от «Зеленых»
17 ноября 2024, 16:53

Фото: iStock/photosvit

Вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека выдвинули в качестве кандидата на пост канцлера Германии от партии «Зеленых» на досрочных выборах. Об этом сообщает немецкое издание Zeit. Его избрали, как отмечается, на федеральном партийном съезде.
«Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от «Зеленых». Делегаты избрали его на федеральном партийном съезде в Висбадене», — сказано в материале.
Хабек, уточняет издание, был единственным претендентом из партии «Зеленых».

Напомним, Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год. Это запустило череду событий, приведших к развалу правящей коалиции партий в ФРГ.

В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.

Читайте также:

Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»

Раскрыты истинные цели звонка Шольца Путину

Handelsblatt: Шольц 18 декабря хочет обсудить досрочные парламентские выборы
#выборы
#пост
#будущее
#страны
#министр
#фрг
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц о заявил о намерении ещё раз поговорить с Путиным
17 ноября 2024, 16:46

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/ Валерий Шарифулин)

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, проинформировало агентство РИА Новости.
«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми», — отметил Олаф Шольц.

15 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился около часа. В ходе него Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.

Политолог Павел Данилин уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе российского государства Владимиру Путину, поскольку ему нужна поддержка РФ на предстоящих выборах.

Читайте также:

Глава МИД РФ Лавров: Кремль четко оценил беседу Путина и Шольца

Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
#кремль
#мид
#германия
#поддержка
#мид рф
#политолог
#лавров
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
17 ноября 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Ianm35

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Так в форме обращения ответил один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба на заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии.
Он подчеркнул, что абхазская оппозиция ведёт свою внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает президент Грузии, оппозиционерам неизвестно. Честно говоря, их это не особо интересует, добавил Ардзинба.

Он также напомнил Саломе Зурабишвили, что Республика Абхазия — это свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы. А народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях Конституции, утверждающих суверенитет страны.

Читайте также:

Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента

«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения
#президент
#страны
#грузия
#абхазия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абхазии планируют создать временное правительство
Абхазская оппозиция заявила о планах создать временное правительство
17 ноября 2024, 16:33

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазская оппозиция планирует создать временное правительство, если президент Абзахии Аслан Бжания не подаст в отставку до вечера воскресенья. Об этом заявил представитель оппозиции, председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа в беседе с ТАСС. По его словам, временное правительство созовет всех государственных служащих на работу и будет контролировать госуправление.
«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — пояснил он.
Гулиа добавил, что страна должна продолжать привычный образ жизни, ведь «завтра понедельник», а для этого сотрудники государственного сектора должны выйти на работу.

Оппозиционер также подчеркнул, что государственная телерадиокомпания Абхазии необъективна и освещает лишь сторону власти, называя оппозицию нарушителями конституции, бандитами и экстремистами.

Читайте также:

Протестующие в Абхазии начали демонтаж заборов вокруг правительственных зданий

Бжания: Абхазской оппозиции предложили правовой выход из ситуации

Абхазские протестующие устроили концерт в захваченной администрации президента
#концерт
#президент
#правительство
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате