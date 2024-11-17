Зеленского решили не приглашать на саммит G20 в Бразилии

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии, о чем он сожалеет. Об этом он сказал журналистам в Берлине перед вылетом на саммит. По его мнению, отсутствие Зеленского говорит о грядущих серьезных переменах.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу. <…> Я очень активно, как и другие, ратовал за это (приглашение Зеленского на саммит — прим.ред.). Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами», — пояснил он.Ранее Шольц объявил, что хочет еще раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, об этом было давно заявлено, и ранее он обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми.
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