Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить западных союзников в отказе от сотрудничества, намеренно заявляя о необходимости Киева дойти до границ перед началом СВО, сообщается в колонке Оуэна Мэтьюса для The Spectator.
Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».
Мэтьюсприводит слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список требований, который Зеленский представил Вашингтону, на самом деле был рассчитан на то, что его отвергнут и приведут к переговорам».
Мэтьюс пишет, что обвинение Запада в отказе от необходимого оружия и членства в НАТО «является политически полезным способом примирить украинцев, которые хотят мира, с теми, кто настаивает на справедливости, и является ключом к сохранению управляемости Украины после окончания конфликта».
27 сентября, после визита в США, Зеленский заявил, что отмена запрета на удары вглубь Российской Федерации все еще находится на рассмотрении, как и другие важные для Украины вопросы, такие как «оборонный пакет», новые санкции и «шаги, касающиеся российских активов».
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Мэтьюсприводит слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список требований, который Зеленский представил Вашингтону, на самом деле был рассчитан на то, что его отвергнут и приведут к переговорам».
Мэтьюс пишет, что обвинение Запада в отказе от необходимого оружия и членства в НАТО «является политически полезным способом примирить украинцев, которые хотят мира, с теми, кто настаивает на справедливости, и является ключом к сохранению управляемости Украины после окончания конфликта».
27 сентября, после визита в США, Зеленский заявил, что отмена запрета на удары вглубь Российской Федерации все еще находится на рассмотрении, как и другие важные для Украины вопросы, такие как «оборонный пакет», новые санкции и «шаги, касающиеся российских активов».
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Александр Климов