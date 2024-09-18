Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана

Фото: iStock/Isaac Lee
Взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Об этом 18 сентября сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу безопасности.
«Устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса», — сообщают СМИ Палестины.
В Ливане сейчас фиксируют вторую волну взрывов на устройствах связи. После пейджеров начали массово взрываться рации. Пострадали уже более 300 человек. Российский физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что на примере взрывов пейджеров в Ливане, в теории возможен взрыв любого смартфона или компьютера.
Читайте также:
«Политический театр»: Израиль отверг требование ООН покинуть Палестину
IT-эксперт Мясоедов выдвинул новую версию взрыва пейджеров в Ливане
В Иране опровергли слухи о гибели экс-президента Ирана Раиси из-за детонации пейджера
Лия Мурадьян