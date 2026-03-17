Таиланд консультируется по поставкам российской нефти

Глава МИД Таиланда консультируется с РФ по нефтяным поставкам
Консультации по возможным поставкам российской нефти начал глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, находящийся в зарубежной поездке. Об этом во вторник на брифинге в Доме правительства сообщил журналистам заместитель премьер-министра Пхипхат Ратчакитпракан.
По его словам, из‑за боевых действий на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, на которые обычно приходится около 50% нефтяного импорта страны. На прошлой неделе Бангкок заявил о готовности начать переговоры с Россией о закупках сырья после частичного смягчения американских ограничений на российскую нефть.
«Уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно», — отметил Ратчакитпракан, добавив, что обсуждал тему с Пхуангкеткео по телефону в понедельник вечером.
Ранее Минфин США на фоне эскалации на Ближнем Востоке разрешил операции по покупке российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Разрешение действует до утра 11 апреля. Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, послабления могут затронуть до 100 млн баррелей.
