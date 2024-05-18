В Британии назвали ошибкой высылку российского военного атташе из Лондона

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Бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман считает ошибкой решение Лондона выслать из страны российского военного атташе Максима Еловика. Об этом он написал в статье для еженедельника The Spectator.
По его словам, заявления высокопоставленных британских министров, уверявших, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность» России в Европе, являются ошибкой. Теперь же в Великобритании не могут проанализировать состояние российских войск, а такие действия поставят в тяжёлое положение и без того ослабленное британское посольство в Москве и не предотвратят политическую войну, которую ведёт Россия.
Форман подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможности восстановления связи между военными России и Британии после действий Лондона остаётся открытым.
Кроме того, экс-атташе напомнил, что британские правоохранительные органы добивались высылки Еловика ещё с 2018 года, но им препятствовал бывший глава Минобороны Бен Уоллес. Однако пришедший Грант Шэппс сразу же принял решение о высылке.
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Форман подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможности восстановления связи между военными России и Британии после действий Лондона остаётся открытым.
Кроме того, экс-атташе напомнил, что британские правоохранительные органы добивались высылки Еловика ещё с 2018 года, но им препятствовал бывший глава Минобороны Бен Уоллес. Однако пришедший Грант Шэппс сразу же принял решение о высылке.
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Анастасия Чинкова