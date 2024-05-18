Не хотят тонуть с Киевом: В Британии высказались о реакции Запада на переворот на Украине

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Запад не станет вмешиваться, если на Украине произойдёт государственный переворот, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной», — прокомментировал возможный исход событий Меркурис.Британский эксперт считает такой вариант вполне вероятным. Украинский народ может начать бунтовать, а военнослужащие пойдут на свержение правительства, считает Меркурис.
Эксперт напомнил, что многие в рядах ВСУ были крайне недовольны назначением нового главнокомандующего Александра Сырского.
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