В парламенте Британии начали обсуждать вопрос об ответе России на Storm Shadow

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Член Палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон обеспокоился возможным ответом РФ на решение Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что в своем обращении к правительству Фабиан Хэмилтон задал вопрос о том, какие могут быть последствия для страны в свете угрозы военного ответа со стороны РФ после передачи Украине ракет. Министр по делам Европы ответил, что поставка ракет поможет Украине вернуть свой суверенитет и территориальную целостность. По его словам, Украине предоставляют необходимое оборудование для сдерживания РФ. И хотят верить, что оружие будет использовано в соответствии с международным гуманитарным правом.
Ранее сообщалось, что ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова