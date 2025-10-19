В Британии обвинили «российских хакеров» в краже военной информации

19 октября 2025, 20:45

Daily Mirror: хакеры России взломали базы данных 8 британских баз

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Хакеры, якобы действовавшие в интересах России, взломали базы данных нескольких британских военных объектов и выкрали персональные данные сотрудников Министерства обороны. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.