В Британии обвинили «российских хакеров» в краже военной информации
Хакеры, якобы действовавшие в интересах России, взломали базы данных нескольких британских военных объектов и выкрали персональные данные сотрудников Министерства обороны. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, похищенные документы содержат сведения о восьми базах Королевских ВВС и флота, а также имена и электронные адреса сотрудников МО. Их, как утверждается, выложили в даркнете.
В число атакованных объектов входит авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где разместили американские истребители F‑35 и, по некоторым данным, возможно ядерное оружие. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что начали расследование после появления соответствующих материалов в прессе.
Ранее, 12 октября, Telegraph также обвинила Россию в кибератаке — уже на автопроизводителя Jaguar Land Rover. По утверждению газеты, в результате взлома производство приостановили более чем на месяц, что нанесло значительный экономический ущерб и поставило под угрозу до 200 тысяч рабочих мест. При этом издание не привело прямых доказательств причастности России.
Читайте также: