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В Британии осудили главу МИД за разрешение ВСУ обстреливать Россию

Политик Куртен: Британия не должна разрешать ВСУ бить по РФ британским оружием
06 мая 2024, 09:52
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Великобритании не должны позволять украинским военным наносить удары по российским объектам поставленным вооружением. Такое заявление сделал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети Х.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кемерон в ходе рабочего визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право на обстрел территорий России с помощью британского оружия.

Куртен заявил, что британским властям вообще не стоит поставлять оружие Украине, поскольку это продлит конфликт. А разрешение на обстрел российских территорий ещё больше усугубит ситуацию.



Также политика очень возмутил тот факт, что подобные заявления делаются главой МИД Кэмероном, которого в стране никто не избирал.

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Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада
06 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Тренировки проводятся в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

Прежде военный учения начались в Финляндии. В мероприятии задействованы силы НАТО. Отмечается, что часть тренировочных маневров проводилась вблизи российской границы. За таким боевым слаживанием, в котором задействованы военные ряда стран, призвал наблюдать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Подробности об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политолог
#нато
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В Белом доме осудили Трампа за сравнение администрации Байдена с нацистами
06 мая 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Белый дом осудил экс-президента США Дональда Трампа за сравнение администрации Джо Байдена с нацистской тайной полицией гестапо.
Об этом пишет Axios. Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов и обедать с неонацистами, президент Байден объединяет американский народ. По его словам, в США ценности строятся вокруг демократических ценностей и верховенства закона, и это привело к самому большому сокращению преступности за 50 лет.

Также Трампа раскритиковал генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник. По его мнению, неправильно, оскорбительно и презренно проводить сравнения, как Трамп, особенно, учитывая «долгую историю» экс-президента по нормализации антисемитизма.

По словам же одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатора Северной Дакоты Дуга Бургам, высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил».

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#дональд трамп
#сша
#белый дом
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Генерал Хейсканен: Финляндии нужно быть готовой к долгосрочному кризису
06 мая 2024, 10:10

Фото: iStock/naumoid

Финляндии на фоне якобы имеющей место «возросшей агрессии РФ»‎ нужно быть готовой к «долгосрочному кризису»‎. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Он отметил, что Финляндия начала наращивать производство боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Сейчас страна производит в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад. По его словам, нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Военачальник рассказал, что Финляндия уже обновила более 1000 соглашений, которые имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай полномасштабного конфликта.

Генерал Хейсканен заявил, что Финляндия находится только на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации. Он отметил, что заводы по производству боеприпасов не работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила. Он отметил, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#завод
#производство
#финляндия
#заводы
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В США раскрыли, как поменяются границы Украины в ходе СВО
Риттер: ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения ПВО российскими военными
06 мая 2024, 09:51

Фото: Istock/Evgeny555

Украина лишится Харькова из-за полного уничтожения систем ПВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, ВСУ будут вынуждены сдать Харьков в ближайшее время. Он отметил, что шансов удержать населённый пункт у Киева нет. Риттер выразил уверенность в том, что подобная ситуация будет складываться со всеми позициями, которые захочет занять российская армия.

Он отметил, что ВС РФ способны наносить удары по местам дислокации ВСУ в городе из-за отсутствия систем ПВО у Украины.

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#армия
#всу
#вс рф
#пво
#Харьков
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В Италии озвучили последствия прорыва ВС России в Очеретино для Украины
IL Fatto Quotidiano: прорыв РФ в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ
06 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto/kovalchuk

Установление контроля ВС РФ над Очеретино может привести к обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
Авторы статьи предположили, что прорыв ВС РФ может привести к «эффекту домино». Москва планирует ввести войска к реке Днепр, что приведет к обрушению обороны ВСУ, говорится в статье.

Также отмечается, что ситуация для Киева на фронте складывается неблагоприятная. ВСУ испытывают дефицит оружия и бойцов, в то время как ВС РФ прорывают оборону противника сразу на нескольких участках.

Журналисты добавили, что украинские солдаты сдаются в плен или сбегают со своих позиций.

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#дефицит
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
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На Украине разгорелся скандал из-за киберпомощника МИД
ТСН: на Украине вызвал скандал выбор прототипа для виртуального консультанта МИД
06 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Liukov

На Украине произошел крупный скандал из-за выбора прототипа для виртуального консультанта МИД — певицы и модели Розали Номбре. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Напомним, в начале текущего месяца украинское внешнеполитическое ведомство объявило о создании при помощи технологий искусственного интеллекта киберконсультанта «Виктории Ши», который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.

Электронного помощника разработали на основе внешности Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа. Отмечается, что в украинских социальных сетях выбор певицы в качестве прообраза вызвал осуждение, а сама Номбре выразила возмущение из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес.

В блоге модель прокомментировала данную ситуацию, написав, что сами украинцы не осознают, кто такие украинцы. Она добавила, что «прошла множество проверок СБУ», поэтому сомнений в ее «добропорядочности как гражданки Украины» не должно быть.

Журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в «глорификации предателей, вроде Розали Номбре».

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#журналист
#мид
#сми
#сбу
#украина
#искусственный интеллект
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ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах
06 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/irene_rebrova

Управление Федеральной службы безопасности по Ивановской области рассекретило свидетельство личного экс-адъютанта Гитлера о том, как СССР помог англо-американским войскам выйти из трудного положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах. Информация опубликована на сайте ФСБ к годовщине взятия Берлина.
Отмечается, что Гитлер был уверен в успехе немцев в Арденнах и в том, что русские не станут наступать из-за ухудшающейся погоды. Отто Гюнше писал, что Гитлер был крайне обеспокоен после получения данных о большом наступлении советской армии в Восточной Пруссии и на Висле.

Он не признавал данную информацию, как достоверную, в то же время Гитлер думал о том, чтобы ослабить Западный фронт и прекратить наступление против англо-американцев. В итоге ему пришлось с «болью в сердце» отдать приказ о переброске на фронт двух ударных армий.

По словам Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании Гитлер отметил особое значение наступления, сравнив его с поражением английских войск в Дюнкерке четырьмя годами ранее. Бывший адъютант подчеркнул, что наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало немцам достичь успеха на Западе.

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#фсб
#германия
#ссср
#вторая мировая война
#операции
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В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине
Глава МИД Белоруссии Алейник: мы открыты к диалогу по Украине
06 мая 2024, 06:36

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Белоруссия готова к переговорам по Украине, если Киев будет открыт к диалогу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры», – заявил Алейник.

Украинский народ хочет, чтобы конфликт закончился, но все зависит от политической воли Киева, добавил он.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки предположениям о готовности Запада к переговорам, речи о них не идет.

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#белоруссия
#украина
#киев
#переговоры
#мид
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В Белоруссии выразили опасения по поводу контингента НАТО в Сувалкском коридоре
МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
06 мая 2024, 06:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Минск не исключает, что войска НАТО, направленные на учения в Сувалкский коридор, могут остаться там на постоянной основе. Обеспокоенность по этому поводу выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.
В апреле Литва совместно с польскими, американскими и португальскими войсками начала учения по обороне Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» – это территория вблизи города Сувалки на северо-востоке Польши. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет протяженность около 100 километров.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – отметил Алейник.

Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.

В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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