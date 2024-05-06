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Власти Великобритании не должны позволять украинским военным наносить удары по российским объектам поставленным вооружением. Такое заявление сделал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети Х.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кемерон в ходе рабочего визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право на обстрел территорий России с помощью британского оружия.
Куртен заявил, что британским властям вообще не стоит поставлять оружие Украине, поскольку это продлит конфликт. А разрешение на обстрел российских территорий ещё больше усугубит ситуацию.
Также политика очень возмутил тот факт, что подобные заявления делаются главой МИД Кэмероном, которого в стране никто не избирал.
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Куртен заявил, что британским властям вообще не стоит поставлять оружие Украине, поскольку это продлит конфликт. А разрешение на обстрел российских территорий ещё больше усугубит ситуацию.
Также политика очень возмутил тот факт, что подобные заявления делаются главой МИД Кэмероном, которого в стране никто не избирал.
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Анастасия Чинкова