Reuters отозвало новость со словами главы МИД Британии об атаках Украины на Россию

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Международное новостное агентство Reuters отозвал статью, посвященную заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона. В материале указали, что дипломат заявил о праве Кива наносить удары по объектам на территории Российской Федерации с использованием вооружений, полученных от Великобритании.
На сейте Reuters опубликовали сообщение, где отмечается, что было принято решение отозвать публикацию из-за пересмотра некоторых деталей в материале.
Россия неоднократно сообщала о стремлении западных государств затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой страны, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.
Ранее в Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке», — заверили в информагентстве.
Россия неоднократно сообщала о стремлении западных государств затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой страны, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.
Ранее в Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак