Глава МИД Британии высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс службе прокуратуры ДНР, передаёт РИА Новости.