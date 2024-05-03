Глава МИД Британии высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину

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Отправка войск НАТО на Украину будет опасной эскалацией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Политик подчеркнул, что выступает против отправки войск Североатлантического альянса на Украину, поскольку не видит в этом необходимости. Таким образом, британский министр не согласился с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран на Украину в случае прорыва со стороны российской армии.
Ранее Кэмерон в ходе своего рабочего визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет полное право на удары по российским территориям с помощью британского вооружения.
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Анастасия Чинкова