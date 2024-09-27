Вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины.
Выступая перед журналистами совместно с украинским лидером Владимиром Зеленским, она заявила, что определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.
Она отметила, что такие инициативы напоминают предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и назвала их не только опасными, но и неприемлемыми.
Харрис также напомнила, что на протяжении конфликта Путин предлагал Украине стать внеблоковой и нейтральной страной, а также вернуть под контроль России аннексированные территории. По ее мнению, эти предложения не имеют ничего общего с миром и подрывают позиции Украины в конфликте.
Выступление Харрис подчеркивает разницу во взглядах между сторонниками продолжения поддержки Украины и теми, кто выступает за мирные переговоры, подразумевающие значительные уступки со стороны Киева.
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«Некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, требуя нейтралитета и отказа от отношений в области безопасности с другими странами», — подчеркнула Харрис.
Она отметила, что такие инициативы напоминают предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и назвала их не только опасными, но и неприемлемыми.
Харрис также напомнила, что на протяжении конфликта Путин предлагал Украине стать внеблоковой и нейтральной страной, а также вернуть под контроль России аннексированные территории. По ее мнению, эти предложения не имеют ничего общего с миром и подрывают позиции Украины в конфликте.
Выступление Харрис подчеркивает разницу во взглядах между сторонниками продолжения поддержки Украины и теми, кто выступает за мирные переговоры, подразумевающие значительные уступки со стороны Киева.
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Елена Перлова