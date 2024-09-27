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Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия

Гросси: ядерное оружие может быть использовано, если появится у многих стран
27 сентября 2024, 02:55
Фото: istock/Дмитрий Ларичев

Фото: istock/Дмитрий Ларичев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в недавнем интервью порталу UN News заявил, что вероятность применения ядерного оружия возрастает, если число стран, обладающих такими вооружениями, увеличится.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — отметил Гросси, подчеркивая серьезность ситуации.
Он также обратил внимание на то, что в некоторых странах разговоры о ядерном оружии становятся нормой, и выразил намерение МАГАТЭ предотвратить это развитие.



Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений, отметив, что прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

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#сша
#мир
#всу
#магатэ
#ядерное джо
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
27 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили, подчеркнув, что обсуждения могут лишь усилить позицию России в конфликте.
Он также отметил, что Великобритания обсуждает с США, как лучше поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в ближайшие месяцы.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что страны НАТО ведут обсуждения о возможности использования западных дальнобойных вооружений Украиной, что может привести к прямому вовлечению Запада в конфликт. Это, по его мнению, изменит суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры в ответ на создаваемые угрозы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России ясны и однозначны, и не подлежат сомнению.

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Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия

В США заявили о желании капитуляции Украины

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#великобритания
#нато
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В США заявили о желании капитуляции Украины
Харрис упрекнула некоторых политиков в США в желании капитуляции Украины
27 сентября 2024, 02:18

Вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины.
Выступая перед журналистами совместно с украинским лидером Владимиром Зеленским, она заявила, что определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.

«Некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, требуя нейтралитета и отказа от отношений в области безопасности с другими странами», — подчеркнула Харрис.
Она отметила, что такие инициативы напоминают предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и назвала их не только опасными, но и неприемлемыми.

Харрис также напомнила, что на протяжении конфликта Путин предлагал Украине стать внеблоковой и нейтральной страной, а также вернуть под контроль России аннексированные территории. По ее мнению, эти предложения не имеют ничего общего с миром и подрывают позиции Украины в конфликте.

Выступление Харрис подчеркивает разницу во взглядах между сторонниками продолжения поддержки Украины и теми, кто выступает за мирные переговоры, подразумевающие значительные уступки со стороны Киева.

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#сша
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Экс-игрок сборной Украины назвал футболистов РФ «сцыкунами»
Экс-игрок сборной Украины Морозюк назвал российских футболистов «сцыкунами»
27 сентября 2024, 01:26

Фото: istock/artisteer

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк жестко высказался о российских футболистах, назвав их «сцыкунами».

«Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил Морозюк, выразив своё негативное отношение к российским игрокам. Его слова приводит издание Tribuna.com.
Заявление Морозюка последовало на фоне новостей о действиях других украинских футболистов. Так, ранее экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Футболка Тимощука с его автографом была продана на аукционе за 700 тысяч рублей, а вырученные средства направлены на гуманитарную помощь.

Ранее известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России. По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль.

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#золотая футбол
#россия
#украина
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«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал просьбу Зеленского о личной встрече
Трамп опубликовал письмо Зеленского с просьбой о встрече в Нью-Йорке
27 сентября 2024, 01:11

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%», — говорится в письме, начинающемся со слов «Дорогой Дональд».
Зеленский подчеркнул, что личная встреча с Трампом могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. В завершение письма указано: «С уважением, Владимир».

Ранее сообщалось, что команда Зеленского уже направляла запросы на встречу с Трампом. Однако журнал Time отмечал, что украинская сторона отказалась от встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, опасаясь, что это может быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре на выборах.

Зеленский начал свой визит в США 22 сентября, посетив завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Этот визит вызвал критику со стороны группы конгрессменов-республиканцев, которые потребовали провести расследование возможных нарушений американского законодательства, включая запрет на участие федеральных чиновников в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» и утверждая, что каждый визит украинского лидера в США заканчивается запросами на многомиллиардную помощь. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, и Трамп намерен вновь побороться за пост президента, представляя Республиканскую партию против вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии.

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#сша
#встреча
#зеленский
#трамп
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Еще одна страна просится в БРИКС
Боливия заинтересована в БРИКС как альтернативе для новой организации мира
27 сентября 2024, 00:45

Фото: istock/Bet_Noire

Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — сказала Соса.
Она также подчеркнула важную роль Боливии на мировой арене благодаря природным запасам лития.

«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД.
В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально заявил о намерении своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что к предстоящему саммиту объединения в Казани в октябре 2024 года будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран-партнеров БРИКС. В МИД России ранее отметили, что как ротационный председатель в 2024 году Россия готова содействовать Боливии в углублении сотрудничества в рамках БРИКС.

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#россия
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#страны
#саммит
#путин
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Всего-лишь «набор инициатив»: в Белом доме высказались о плане Зеленского
Белый дом: «план победы» Зеленского требует глубокого изучения
27 сентября 2024, 00:04

Фото: istock/rarrarorro

В Белом доме заявили о необходимости более детального изучения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что этот план представляет собой набор инициатив, которые США и Украина будут рассматривать в ближайшие недели.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби на специальном брифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Он добавил, что по поручению Байдена команда Белого дома совместно с представителями Киева займётся глубокой проработкой предложенных инициатив.

Американский чиновник воздержался от комментариев о реализуемости плана, предложив адресовать вопросы в Киев, но сообщил, что 12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят представленные предложения.

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#сша
#украина
#зеленский
#киев
#байден
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МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши: затягивание Киевом дела по Волынской резне является проблемой
26 сентября 2024, 23:30

Фото: istock/Berezko

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу затягивания Киевом разрешения вопроса поиска и эксгумации останков поляков, погибших на Украине во время Волынской резни.
В Варшаве заявили, что нерешённость этой проблемы может негативно повлиять на польско-украинские отношения.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — цитирует заявление польского МИД украинское издание «Лига.net».
Польские дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сложную общую историю, Варшава продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины. В министерстве отметили, что готовность Киева к честной дискуссии и обеспечению достойного захоронения всех жертв — это неотъемлемая часть европейских ценностей.

Тема Волынской резни остаётся одной из наиболее болезненных в отношениях между Польшей и Украиной. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчёркивал, что примирение между двумя странами невозможно без полного поиска и захоронения останков жертв массовых убийств, совершённых в 1939-1945 годах.

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#мид
#польша
#украина
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«Это будет началом конца»: Вице-премьер Италии об обновлении ядерной доктрины РФ
Сальвини: Италия обеспокоена обновлением ядерной доктрины России
26 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/okfoto

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил беспокойство по поводу обновление ядерной доктрины России. Об этом лидер партии «Лига» заявил 26 сентября.
«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — цитирует посла РИА Новости.

Также Сальвини отметил, что Италия поддерживает украинский народ и его оборону, но не согласна на использование западного оружия для ударов по территории России.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместная атака.

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#изменения
#италия
#рф
#ядерное оружие
#вооружение
#россия
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Захарова: Итальянский репортер незаконно проник в Курскую область
Захарова призвала Италию обратить внимание на их репортера под Курском
26 сентября 2024, 22:33

Фото: iStock/bwb-studio

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на иностранного журналиста, который незаконно проник на территорию РФ. Об этом дипломат написала 26 сентября в своем Telegram-канале.
Представитель МИД обратила внимание на материалы итальянского журналиста Давиде Мария де Лука, который побывал в Курской области в сопровождении украинских военных.
«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении ряда иностранных журналистов, которые без согласования с РФ вели съемки в курской Судже.

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении некоторых иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Они обвиняются по части 3 статьи 322 УК — незаконное пересечение государственной границы. Статья предусматривает до 5 лет колонии.

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