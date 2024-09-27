Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в недавнем интервью порталу UN News заявил, что вероятность применения ядерного оружия возрастает, если число стран, обладающих такими вооружениями, увеличится.
«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — отметил Гросси, подчеркивая серьезность ситуации.Он также обратил внимание на то, что в некоторых странах разговоры о ядерном оружии становятся нормой, и выразил намерение МАГАТЭ предотвратить это развитие.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений, отметив, что прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.
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Елена Перлова