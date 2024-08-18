В Британии планируют приравнять женоненавистничество к терроризму

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Власти Великобритании пересмотрели свою стратегию борьбы с экстремизмом для борьбы с дискриминацией в отношении женщин и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета The Telegraph.
По данным издания, глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом, чтобы срочно устранить пробелы в позиции правительства.
По данным The Telegraph, пересмотр будет завершен осенью и ляжет в основу новой стратегии борьбы с экстремизмом, которая будет опубликована Министерством внутренних дел в начале 2025 года.
До этого почти 14 000 жителей Великобритании обратились к властям за выплатами в связи с осложнениями, вызванными вакциной COVID-19. Среди последствий применения вакцины – инсульты, воспаления спинного мозга и сердечные приступы.
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«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», – говорится в статье, отмечая, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.
По данным The Telegraph, пересмотр будет завершен осенью и ляжет в основу новой стратегии борьбы с экстремизмом, которая будет опубликована Министерством внутренних дел в начале 2025 года.
До этого почти 14 000 жителей Великобритании обратились к властям за выплатами в связи с осложнениями, вызванными вакциной COVID-19. Среди последствий применения вакцины – инсульты, воспаления спинного мозга и сердечные приступы.
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Александр Климов