США не поддержали заявление Украины в ООН против России
Соединённые Штаты не поддержали заявление Украины, в котором Российскую Федерацию обвиняли в нарушении Устава Организации Объединённых Наций.
Как пишет РИА Новости, в документе утверждалось, что Москва якобы развязала «неспровоцированную агрессивную войну против Украины», а созванное Россией заседание Совета Безопасности ООН по перспективам развития организации охарактеризовали как «оскорбление Устава».
Текст заявления обнародовали непосредственно перед началом заседания.
С инициативой согласились более 40 государств, в числе которых страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и ряд стран Восточной Европы. Делегация США в перечне подписантов отсутствует.
