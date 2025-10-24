Достижения.рф

США не поддержали заявление Украины в ООН против России

РИА Новости: США не поддержали заявление Украины в ООН против России
Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Соединённые Штаты не поддержали заявление Украины, в котором Российскую Федерацию обвиняли в нарушении Устава Организации Объединённых Наций.



Как пишет РИА Новости, в документе утверждалось, что Москва якобы развязала «неспровоцированную агрессивную войну против Украины», а созванное Россией заседание Совета Безопасности ООН по перспективам развития организации охарактеризовали как «оскорбление Устава».

Текст заявления обнародовали непосредственно перед началом заседания.

С инициативой согласились более 40 государств, в числе которых страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и ряд стран Восточной Европы. Делегация США в перечне подписантов отсутствует.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0