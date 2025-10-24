24 октября 2025, 20:08

РИА Новости: США не поддержали заявление Украины в ООН против России

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Соединённые Штаты не поддержали заявление Украины, в котором Российскую Федерацию обвиняли в нарушении Устава Организации Объединённых Наций.