Фото: iStock/Dragan Mihajlovic
В Великобритании лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал возобновить работу «Северного потока — 2». Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», — заявил Кертен.
Политик отметил, что один из трубопроводов не поврежден, поэтому Британия в ближайшее время может начать потреблять российский газ. Напомним, что подрывы двух трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Последний в результате происшествия смог уцелеть.
Читайте также:
Berliner Zeitung: Европа закупает рекордные объемы газа из РФ
Фицо назвал Зеленского бегающим по Европе «попрошайкой и шантажистом»
Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине
Иван Мусатов