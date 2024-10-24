Тони Блэр (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Конфликт на Украине должен завершиться компромиссом противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который возглавлял британское правительство на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.
В интервью газете The London Standard он подчеркнул, что для окончания вооружённого противостояния на Украине придётся договариваться.
Блэр однако подчеркнул, что Британия и другие союзники должны продолжать поддерживать украинцев, а необходимость помощи и поддержки Киева не должна вызывать никаких сомнений. По мнению бывшего премьер-министра, англосаксы должны предоставить Украине всё, что необходимо, чтобы киевские власти «могли договориться о прекращении войны». Как видно, западные политики, даже бывшие, по-прежнему лелеют странную и несбыточную надежду, что Киев сможет о чём-то говорить и договариваться с позиции силы.
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«Этот конфликт не завершится так, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — сказал политик.
Блэр однако подчеркнул, что Британия и другие союзники должны продолжать поддерживать украинцев, а необходимость помощи и поддержки Киева не должна вызывать никаких сомнений. По мнению бывшего премьер-министра, англосаксы должны предоставить Украине всё, что необходимо, чтобы киевские власти «могли договориться о прекращении войны». Как видно, западные политики, даже бывшие, по-прежнему лелеют странную и несбыточную надежду, что Киев сможет о чём-то говорить и договариваться с позиции силы.
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Александр Бойцов