Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Причину созыва высшего военного командования объяснил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», – высказался он.
Меркурис отметил, что положение украинской армии тяжелое, поскольку российское наступление набирает обороты. По словам эксперта, после нескольких фиаско ВСУ на линии соприкосновения Запад начал требовать от Киева не допустить развала линии фронта.
Ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы России (ВСУ) нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить оружие, поставляемое Западом. Аналитик пояснил, что Киев использует Одессу как одну из основных баз для переброски оружия и техники на линию фронта.
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Александр Климов