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Потеря Часова Яра Вооруженными силами Украины (ВСУ) даст российской армии возможность освободить Краматорск, заявил в интервью LCI полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.
По его словам, ситуация в Часовом Яре не благоприятствует ВСУ.
В то же время он добавил, что Часов Яр хорошо укреплен и «представляет собой удачную оборонительную позицию». Гойя отметил, что если Россия освободит этот населенный пункт, то ВС РФ смогут выйти на подступы к Краматорску и Славянску.
Ранее сотрудники силовых структур Донецкой народной республики сообщили, что украинский военный гарнизон в Часовом Яре потерял возможность подвозить боеприпасы и дополнительные силы по своему усмотрению. В то же время ВСУ понесли новые потери.
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«Существует риск довольно быстрого падения этого города», – объяснил Гойя.
В то же время он добавил, что Часов Яр хорошо укреплен и «представляет собой удачную оборонительную позицию». Гойя отметил, что если Россия освободит этот населенный пункт, то ВС РФ смогут выйти на подступы к Краматорску и Славянску.
Ранее сотрудники силовых структур Донецкой народной республики сообщили, что украинский военный гарнизон в Часовом Яре потерял возможность подвозить боеприпасы и дополнительные силы по своему усмотрению. В то же время ВСУ понесли новые потери.
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Александр Климов