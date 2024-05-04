Российская армия освободила три села на горловском направлении – военкор Руденко

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Российские войска освободили населенные пункты Новокаkиново, Керамик и Архангельское на горловском направлении, сообщил военный корреспондент в своем Telegram-канале Андрей Руденко.
По его словам, эти населенные пункты были освобождены бойцами 132-й бригады 1-го армейского корпуса.
Ранее, 4 мая, сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее, 4 мая, сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов