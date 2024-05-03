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В Британии раскрыли смысл слов Макрона об отправке военных на Украину

Меркурис: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о панике
03 мая 2024, 00:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об условиях отправки военнослужащих на Украину свидетельствуют о панике среди государств Запада. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — отметил Меркурис.
Как утверждает эксперт, союзники Киева предполагали, что благодаря новому пакету американский помощи ВСУ смогут противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Но сейчас они начали осознавать, что этого может не произойти.



Меркурис подчеркнул, что «сегодня надежный предвестник паники — это Макрон», и добавил, что глава Франции предоставил еще одно тому доказательство.

Ранее в России заявили о возможном ударе по территории Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Reuters отозвало новость со словами главы МИД Британии об атаках Украины на Россию
Reuters отозвал публикацию о словах Кэмерона про право Киева на удары по РФ
03 мая 2024, 00:33

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Международное новостное агентство Reuters отозвал статью, посвященную заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона. В материале указали, что дипломат заявил о праве Кива наносить удары по объектам на территории Российской Федерации с использованием вооружений, полученных от Великобритании.
На сейте Reuters опубликовали сообщение, где отмечается, что было принято решение отозвать публикацию из-за пересмотра некоторых деталей в материале.

«Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке», — заверили в информагентстве.
Россия неоднократно сообщала о стремлении западных государств затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой страны, станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Ранее в Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Турция отказалась передавать системы С-400 Украине
Министр обороны Гюлер: Анкара не намерена передавать свои системы С-400 Украине
03 мая 2024, 00:32

Фото: istock / naumoid

Турция не будет передавать свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 никому, в том числе Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, передает РИА Новости.
«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — отметил Гюлер.
Ранее глава турецкого оборонного ведомства заявил, что Анкара не собирается спрашивать разрешение на проведение операции у своих границ. Он подчеркнул, что Турецкая Республика «не подчинялась и не будет подчиняться чьим-либо приказам».

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#министр
#турция
#операции
#новости
#вооружение
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В Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян
В парламенте Британии призвали к пересмотру санкционного списка россиян
03 мая 2024, 00:03

Фото: istock / nevenmn

В парламенте Великобритании прошли слушания, на которых обсуждались вопросы эффективности текущих санкций в отношении России. По результатам слушаний на сайте британской палаты опубликовали соответствующий документ. Об этом пишет РБК.
Председатель комитета по Казначейству палаты общин Дэйм Хэрриет Болдуин заявила о необходимости пересмотра санкционных перечней, отмечая наличие лазеек, которые позволяют обходить ограничения.

Она отметила, что, невзирая на цель санкций усложни развитие российской экономики, страна продолжает получать прибыль и развиваться.

По этой причине участники слушаний предложили усилить санкции, чтобы избавиться от возможности их обхода.

​Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#мид
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#ес
#нато
#великобритания
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В Латвии допустили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне
02 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/artJazz

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться в июне.
Такое мнение в эфире телеканала TV3 высказал латвийский президент Эдгар Ринкевич. По его словам, содружество ждет «чрезвычайно сложный» процесс переговоров. При этом начало диалога о расширении ЕС в июне текущего года — вполне реальная задача, добавил он.

Ринкевич отметил, что членство в ЕС означает довольно много ответственности. Трансформации и реализации реформ в стране, которая ведёт боевые действия, «не так проста», подчеркнул он.

Тем не менее содружеству следовало бы послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о возможном начале переговоров в ближайшее время, заключил он.

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#латвия
#украина
#молдавия
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НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»
02 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного блока.
Уточняется, что действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.

Отмечается, что Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину оружием.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.

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#нато
#россия
#сша
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#война
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Депутат Толмачёв заявил о невероятно сложных условиях работы правительства
02 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/Yury Gubin

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что нынешний состав правительства работал в чрезвычайно сложных условиях, вызванных в том числе коронавирусом, кризисами, санкционной политикой Запада.
«Коллеги вели работу в невероятно сложных обстоятельствах. Сперва пандемия коронавируса, затем вызванный им экономический кризис, специальная военная операция и противостояние с Западом — это та реальность, в которой кабмин жил с момента своего назначения в 2020 году», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачёв.

При этом он высказал уверенность в том, что правительство в новом составе также продолжит успешно реализовывать актуальные задачи, связанные с экономикой, политикой, победой России в СВО, национальными проектами и т. д.

А до этого сербский парламент (Скупщина) утвердил новый кабинет министров во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.

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#пандемия
#кризис
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Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/photoman

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом. Об этом Кац написал в социальной сети X.
Израильский министр отметил, что его государство быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле. По словам Каца, решение Эрдогана характеризует его как диктатора, который пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей.

Напомним, 2 мая стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. В настоящее время турецкая сторона еще не объявила о данном решении на официальном уровне. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

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Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Bloomberg: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
02 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.
Отмечается, что весь импорт и экспорт остановлен с четверга, 2 мая. В настоящее время турецкая сторона еще не объявила о данном решении на официальном уровне.

Иных подробностей не приводится.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
02 мая 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Указ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что медаль получат Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Ранее сообщалось, что подростков также наградили в Госдуме. Среди награждённых ребят также присутствовали Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Им вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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