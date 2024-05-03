В Британии раскрыли смысл слов Макрона об отправке военных на Украину

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об условиях отправки военнослужащих на Украину свидетельствуют о панике среди государств Запада. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — отметил Меркурис.Как утверждает эксперт, союзники Киева предполагали, что благодаря новому пакету американский помощи ВСУ смогут противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Но сейчас они начали осознавать, что этого может не произойти.
Меркурис подчеркнул, что «сегодня надежный предвестник паники — это Макрон», и добавил, что глава Франции предоставил еще одно тому доказательство.
Ранее в России заявили о возможном ударе по территории Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак